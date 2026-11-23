Yankuba Sima, pívot del Alba Berlín e invitado por Chus Mateo, causa baja por molestias y no estará con España en la ventana ante Montenegro y Grecia. La lista baja a 20.

Primer contratiempo para la Selección Española de Chus Mateo antes de la ventana de noviembre. Yankuba Sima, pívot del Alba Berlín y uno de los seis jugadores invitados a la concentración, causa baja y no se incorporará este lunes al grupo que se reúne en Guadalajara para preparar los partidos ante Montenegro y Grecia, decisivos en la clasificación para el Mundial de Catar 2027.

El pívot gerundense, de 30 años, terminó con molestias el último partido de su equipo, la derrota del Alba Berlín ante el Bayern de Múnich (79-90), en el que jugó apenas 14 minutos y sumó cuatro puntos y tres rebotes, según informa Marca. Este lunes por la mañana se puso en contacto con la Federación Española de Baloncesto para comunicar que no podía incorporarse al trabajo a las órdenes de Mateo.

Sima se cae del grupo de invitados y la lista baja a 20

Sima, con 25 internacionalidades según la FEB, no figuraba entre los 15 convocados, sino entre los seis invitados que el seleccionador citó el 13 de noviembre junto a la lista principal. Su papel iba a ser mayor que el de otros invitados: la Federación había anunciado que él, Carlos Alocén y Mikel Sanz seguirían con el equipo hasta Santiago de Compostela, mientras que Héctor Alderete, Pablo Tamba y Adrián Torres solo entrenarían con el grupo durante su estancia en Guadalajara.

Con su baja, la convocatoria se queda en 20 jugadores. Por ahora no se ha anunciado ningún sustituto. Doce de ellos empiezan a trabajar esta tarde en el pabellón Multiusos de Guadalajara: siete convocados (Francis Alonso, Ferran Bassas, Jaime Fernández, Willy Hernangómez, Pierre Oriola, Oriol Paulí y Álex Reyes) y los cinco invitados restantes.

Los jugadores de Euroliga llegan por etapas

La novedad de esta ventana es que Mateo ha llamado por primera vez en estas fechas a los internacionales que juegan la Euroliga. “Era la manera que veíamos más eficiente de hacer una lista competitiva de jugadores que han representado a España en ventanas y en veranos, que sigamos haciendo un equipo compacto y unido para tener el mayor rendimiento del baloncesto nacional”, explicó el seleccionador en la presentación de la convocatoria.

La jornada de Euroliga del martes y el miércoles condiciona su llegada, y España no estará al completo hasta el viernes:

Miércoles, rumbo a Podgorica: Darío Brizuela y Joel Parra (Barça), Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry (Valencia Basket) y Juancho Hernangómez (Panathinaikos) se suman a la expedición, que sale en vuelo chárter a las 10:40 horas, según Marca.

Darío Brizuela y Joel Parra (Barça), Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry (Valencia Basket) y Juancho Hernangómez (Panathinaikos) se suman a la expedición, que sale en vuelo chárter a las 10:40 horas, según Marca. Viernes, en Santiago: Alberto Abalde y Jaime Pradilla (Real Madrid) y Santi Yusta (Anadolu Efes) se incorporan directamente en la capital gallega para el partido ante Grecia.

Con Sima fuera, el juego interior descansa en el grupo de convocados que encabeza el capitán, Willy Hernangómez, a quien el técnico del San Pablo Burgos, Porfi Fisac, definió hace unos días como el mejor cinco que tiene España.

Una ventana que puede acercar a España al Mundial

España llega a esta quinta ventana como segunda del Grupo I de la segunda fase, con cinco victorias y tres derrotas, según la clasificación de FIBA. Ucrania lidera con un 6-2, Georgia también suma un 5-3 y Portugal, Grecia y Montenegro van 4-4. Los tres primeros de cada grupo se clasifican para el Mundial de 2027, de modo que los dos rivales de esta semana son dos de los perseguidores directos.

El regreso a casa será en un Multiusos Fontes do Sar que apunta al lleno, según la Federación, que avisó de que quedan muy pocas entradas a la venta.

España abre la ventana el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas (hora peninsular) ante Montenegro en Podgorica, y el domingo 29, a las 18:00 horas, recibe a Grecia en Santiago de Compostela.