Porfi Fisac elogia a Willy Hernangómez antes del San Pablo Burgos-Unicaja: “Es el mejor cinco que tenemos en España”. El Burgos llega con 2-6 y sin Shannon Evans.

Porfi Fisac, entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, se deshizo en elogios hacia Willy Hernangómez en la previa del partido de este sábado ante el Unicaja: para el técnico, el pívot madrileño es “el mejor cinco que tenemos en España”.

Fisac compareció en rueda de prensa antes de recibir al Unicaja en la novena jornada de la Liga Endesa y, según recogió Málaga Hoy, dedicó buena parte de su análisis del rival al pívot del conjunto de Txus Vidorreta.

“No hay ningún otro cinco español que le llegue a la altura”

“Para el mundo externo igual puede ser que Willy sea una figura un poco controvertida. Para los que somos entrenadores y estamos en este mundo profesional, particularmente creo que Willy Hernangómez es el mejor cinco que tenemos en España, independientemente de las características”, afirmó Fisac.

El técnico insistió en que el jugador debe ser valorado por lo que es: “No podemos pedir que Willy Hernangómez juegue como no sé quién. Es Willy Hernangómez y tiene que jugar como Willy Hernangómez. Pienso que no hay ningún otro cinco español que le llegue a la altura ahora mismo. No lo hay”.

Y añadió que en Málaga están sabiendo sacarle partido: “Otra cosa es que sepamos aprovechar estas características, que creo que aquí lo está haciendo. Pero a mí me parece el mejor cinco, con diferencia del siguiente cinco español”. El propio Willy había reconocido antes del duelo ante el Barça que había aprendido a estar más ajeno al ruido mediático.

Sobre el Unicaja en conjunto, Fisac lo situó “dentro de esos 3, 4 o 5 equipos de la liga” y explicó que “las lesiones les han condicionado en algunos partidos para que pudieran tener un mayor número de victorias, pero el baloncesto que tienen está ahí”. También tuvo palabras para Vidorreta: “Txus es un grandísimo entrenador y estoy convencido de que está intentando sacar el máximo de sus jugadores”.

Un Burgos “apurado de victorias” y sin Shannon Evans

El San Pablo Burgos llega a la cita con dos victorias y seis derrotas, en la decimoquinta posición, según la ACB, y con tres derrotas seguidas, como recuerda Diario Sur. “Cuando estás en una situación en la que vas apurado de victorias y cada vez el agua se te sube un poquito más por encima de la garganta, tienes la obligación de pelear por sacar alguno de estos partidos que la gente cree que no puedes ganar”, reconoció Fisac.

Para suplir las ausencias de DJ Steward y Ziga Samar, el club burgalés hizo oficial el viernes el fichaje del base Shannon Evans, procedente del Promitheas Patras. Fisac, sin embargo, no cuenta con él para este sábado: “Que yo sepa, no estará. Pero no lo puedo asegurar porque es un tema más de licencias que de otra cosa”, explicó, en referencia a la documentación por su doble nacionalidad.

El entrenador fue además muy crítico con la respuesta anímica de su plantilla: “No tenemos un grupo bueno a nivel anímico. Cuesta todos los días estar empujando”, admitió, antes de insistir: “Más luchadores por no rendirse y por querer luchar contra la adversidad”.

El Unicaja, octavo con cuatro victorias y cuatro derrotas según la ACB, afronta en Burgos su primer partido sin Melwin Pantzar, que estará seis semanas de baja por su lesión de rodilla, aunque Vidorreta sí dispone de Alberto Díaz, según Diario Sur.

El Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Unicaja se miden este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas, en partido de la novena jornada de la Liga Endesa.