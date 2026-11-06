Yannick Nzosa ya entrena en pista: el Unicaja lo espera tras las ventanas mientras busca un pívot

Yannick Nzosa ya entrena en pista tras romperse el quinto metatarsiano y volverá al Unicaja tras las ventanas, mientras el club busca un pívot: “No va a ser fácil”.

Yannick Nzosa ha empezado esta semana a entrenar en la pista y encara la recta final de su recuperación. El pívot congoleño del Unicaja, operado a comienzos de septiembre de una rotura del quinto metatarsiano, volverá al equipo a finales de mes, una vez disputadas las ventanas de selecciones, mientras el club malagueño sigue buscando un pívot en el mercado.

Así lo ha contado Diario Sur, que detalla que Nzosa se lesionó en el primer partido de pretemporada, ante el Melilla, por un mal apoyo. Fue intervenido en el Hospital Quirónsalud y lleva dos meses de baja, cuando el tiempo estimado de recuperación era de tres.

Primeras sesiones en pista con Fede Van Lacke

Tras casi dos meses de fisioterapia y trabajo en el gimnasio, el jugador hace ya ejercicios de bajo impacto en la pista bajo la supervisión del cuerpo técnico. Este jueves trabajó con Fede Van Lacke, asistente de Txus Vidorreta.

La siguiente fase de su vuelta será el trabajo en grupo, pero sin contacto, antes de reincorporarse a la dinámica completa del equipo.

Nzosa se ganó un sitio en la plantilla de la temporada 2026-2027 después de jugar el curso pasado cedido en el Recoletas Salud San Pablo Burgos, donde destacó por su intimidación y su rebote, según el diario malagueño. Antes había pasado también, cedido, por el Betis, el Estudiantes y el Fuenlabrada. En la pretemporada había empezado a buen nivel hasta la lesión en Melilla.

Juanma Rodríguez: “No va a ser fácil”

Mientras Nzosa se recupera, el Unicaja busca otro pívot, aunque el mercado ofrece pocas opciones. El director deportivo, Juanma Rodríguez, lo explicó este jueves en declaraciones recogidas por Diario Sur.

“Estamos en el mercado. No sabemos qué puede ocurrir en el entrenamiento. Ya he dicho que es una situación compleja, por la escasez de jugadores. Hay muchas lesiones y hay equipos importantes que quieren fichar por esas lesiones o por mejorar. No es una situación fácil. Cuando entendamos que hay un jugador que pueda ayudar, lo acometeremos. No va a ser fácil. Hay que tener paciencia”, afirmó.

La llegada de Kevin Knox, fichado hasta final de temporada para jugar de alero y ala-pívot, permite además que Amine Noua puede actuar también de cinco. “Con Kevin tenemos cubierta la posición del cuatro e igual puede jugar al tres. Amine puede ayudar al cinco”, señaló Rodríguez, que añadió: “Esto no significa que nos paremos”.

El director deportivo también fijó el horizonte de Nzosa: “Yannick está a tres semanas de incorporarse, después de las ventanas”.

El Unicaja visita al Casademont Zaragoza el domingo

Sin Nzosa, el equipo de Txus Vidorreta, que perdió ante el Barça en el Carpena su último partido de liga, afronta la jornada 7 de la Liga Endesa como noveno, con un balance de 3-3, según la clasificación de la ACB. El Casademont Zaragoza es sexto con 4-2.

El Unicaja visita al Casademont Zaragoza el domingo 8 de noviembre a las 17:00 horas, en un partido que puede suponer el debut de Kevin Knox. Después llegará el parón de las ventanas de selecciones, tras el que el club espera recuperar a Nzosa.