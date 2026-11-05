El Manresa gana en Panevezys (66-80) y el San Pablo Burgos encadena cinco derrotas en la Eurocup

El Manresa gana 66-80 al Lietkabelis y suma tres triunfos europeos seguidos; el San Pablo Burgos cae 59-86 ante el Rostock y encadena cinco derrotas en la Eurocup.

Noche de contrastes para los equipos españoles en la sexta jornada de la Eurocup. El Kids&Us Manresa ganó este miércoles 4 de noviembre en la pista del Lietkabelis Panevezys (66-80) y sumó su tercera victoria europea seguida, mientras que el Recoletas Salud San Pablo Burgos cayó en el Coliseum ante el Rostock Seawolves (59-86) y encadena cinco derrotas consecutivas en la competición.

El Manresa, colista en la ACB, sigue firme en Europa

El equipo de Diego Ocampo dominó el partido en el Kalnapilio Arena desde el primer cuarto (14-24) y se marchó al descanso con 17 puntos de ventaja (28-45). El Lietkabelis se acercó hasta los once puntos tras el paso por vestuarios (34-45), pero el Manresa volvió a abrir la brecha y cerró el tercer cuarto con un 45-67 que dejó el duelo resuelto.

El escolta polaco Lukasz Kolenda fue el máximo anotador del Manresa con 14 puntos, y Chibuzo Agbo, Ferran Bassas y Hugo Benítez sumaron 11 cada uno, según las estadísticas oficiales de la Euroliga. Benítez, con 6 asistencias, firmó la mejor valoración del equipo (18), por delante de Nick Ongenda (15). En el Lietkabelis destacó Alexander Schumacher, con 17 puntos y 25 de valoración.

El partido sirvió para el estreno de Luka Scuka, el ala-pívot esloveno que llegó el lunes, con 2 puntos y 3 rebotes. Isaiah Mobley, el otro refuerzo de la semana, no viajó a Lituania.

El Manresa tiene ahora un balance de 4-2 en el Grupo D, el mismo que el PAOK y a una victoria del líder, el Bahcesehir College (5-1). Es el reverso de su arranque en la Liga Endesa, donde sigue sin ganar tras seis jornadas.

En declaraciones recogidas por Regió7 y traducidas por Solobasket, Ocampo destacó el trabajo defensivo: “Quiero felicitar a mis jugadores porque han defendido muy bien, negando los pases y jugando bien el uno contra uno en defensa”. El técnico también pidió más regularidad: “Tenemos que trabajar nuestra continuidad. Tenemos subidas y bajadas que tenemos que evitar”. Sobre Mobley, avanzó que “puede jugar de cuatro y de cinco” y valoró sus “ganas de competir y de ganar”.

El San Pablo Burgos se hunde desde el triple

El San Pablo Burgos aguantó apenas unos minutos ante el Rostock. Los alemanes cerraron el primer cuarto con un 14-27, llegaron al descanso con 24 puntos de ventaja (27-51) y alcanzaron una renta máxima de 31 en el tercer periodo, ante 6.007 espectadores en el Coliseum.

La diferencia estuvo en el tiro exterior. Según las estadísticas oficiales de la Euroliga, el Rostock anotó 16 triples en 38 intentos, mientras que el equipo de Porfi Fisac se quedó en 5 de 31. DJ Steward, con 14 puntos, fue el único jugador local con más de diez. En el Rostock, TJ Crockett Jr. sumó 19 puntos y Zach Copeland, 13 puntos y 7 asistencias.

El Burgos jugó sin el base Ziga Samar, baja por una luxación en el hombro izquierdo, según informó la ACB, que precisó que su evolución marcará el tiempo de recuperación.

Tras ganar en la primera jornada al Cedevita Olimpija (85-81), el conjunto castellano ha perdido sus cinco partidos siguientes y ocupa el fondo del Grupo A con un balance de 1-5, empatado con el propio Cedevita.

La Laguna Tenerife, líder del Grupo B, juega este jueves

La jornada europea de los equipos españoles se completa este jueves 5 de noviembre con el partido de La Laguna Tenerife, líder del Grupo B con 4-1, ante el U-BT Cluj-Napoca (2-3) en el Pabellón Santiago Martín, a las 21:00 horas (20:00 horas en Canarias).

En la séptima jornada, el Manresa recibe al Bosna de Sarajevo el martes 10 de noviembre a las 20:30 horas y el San Pablo Burgos visita al Le Mans el miércoles 11 de noviembre a las 20:00 horas.