Kyle Guy (Tenerife) y Nick Ongenda (Manresa) comparten el MVP de la jornada 4 de la Eurocup

Kyle Guy, de La Laguna Tenerife, y Nick Ongenda, del Kids&Us Manresa, comparten el MVP de la cuarta jornada de la Eurocup con 30 de valoración cada uno.

Kyle Guy, de La Laguna Tenerife, y Nick Ongenda, del Kids&Us Manresa, comparten el MVP de la cuarta jornada de la Eurocup. Los dos firmaron 30 de valoración en sendas victorias de los clubes españoles, según anunció la propia competición el jueves 22 de octubre.

La Eurocup lo comunicó a las 12:00 horas en su cuenta oficial de X: “Nick Ongenda y Kyle Guy comparten el premio de MVP de la jornada 4”, en palabras traducidas por Solobasket. Poco después, el CB Canarias informó de que su jugador “se ha erigido en el MVP de la cuarta fecha de la Eurocup” gracias a los 30 créditos de valoración sumados en Frankfurt.

Kyle Guy: 26 puntos y ninguna pérdida en menos de 20 minutos

La Laguna Tenerife ganó el miércoles por 94-104 en la pista del Skyliners Frankfurt. Según el acta oficial de la Euroleague Basketball, Guy jugó 19 minutos y 42 segundos y dejó esta línea:

26 puntos , con 4 de 6 en tiros de dos, 5 de 8 en triples y 3 de 3 en tiros libres.

, con 4 de 6 en tiros de dos, 5 de 8 en triples y 3 de 3 en tiros libres. 6 asistencias , 1 rebote y 1 robo.

, 1 rebote y 1 robo. 0 pérdidas y un +13 con él en pista.

y un +13 con él en pista. 30 de valoración, la más alta del partido.

El partido cambió en el tercer cuarto. Según los parciales oficiales, el Frankfurt mandaba 43-31 al descanso y el conjunto aurinegro firmó un 23-43 en ese periodo. Vince Hunter añadió 21 puntos desde el banquillo y el español Jaime Fernández sumó 10. Con este triunfo, Tenerife suma tres victorias y una derrota en el grupo B; la única llegó en la segunda jornada en la pista de los London Lions (89-77), según los resultados de la competición.

Nick Ongenda: 7 de 8 en tiros de dos y cuatro robos

El Kids&Us Manresa se impuso el martes por 108-88 al Roma Basketball en el Nou Congost. El acta oficial del partido recoge que Ongenda, titular como pívot, firmó en 23 minutos y 42 segundos:

20 puntos , con 7 de 8 en tiros de dos y 6 de 8 en tiros libres.

, con 7 de 8 en tiros de dos y 6 de 8 en tiros libres. 7 rebotes , 4 de ellos ofensivos.

, 4 de ellos ofensivos. 4 robos , 1 tapón y 1 asistencia.

, 1 tapón y 1 asistencia. 5 faltas recibidas y 30 de valoración, la mejor del encuentro.

El equipo catalán abrió el partido con un 32-21 en el primer cuarto. Hugo Benítez anotó 24 puntos con 7 asistencias y el español Pierre Oriola sumó 19 puntos en 14 minutos, con 6 de 6 en tiros de dos y 2 de 3 en triples. Ferran Bassas añadió 13. Manresa, un club con tradición de jugadores que despuntan en la Eurocup, queda con dos victorias y dos derrotas en el grupo D.

Liga Endesa el fin de semana y Eurocup la semana que viene

Los dos MVP vuelven a jugar en casa en la jornada 5 de la Liga Endesa, según el calendario de la ACB. Manresa recibe al Recoletas Salud San Pablo Burgos el sábado 24 de octubre a las 18:00 horas. Tenerife juega ante el Monbus Obradoiro el domingo 25 a las 13:00 horas peninsulares (12:00 en Canarias), ya con el horario de invierno.

En la quinta jornada de la Eurocup, según el calendario oficial de la competición, Manresa visita al Balkan Botevgrad el martes 27 de octubre a las 18:00 horas, y La Laguna Tenerife recibe al Umana Reyer Venice el miércoles 28 a las 21:00 horas peninsulares (20:00 en Canarias) en el Pabellón Santiago Martín.