London Lions sacuden la Eurocup y hay debate: ¿El próximo gigante del baloncesto europeo? 

Los London Lions quieren hacerse un hueco entre los grandes del baloncesto europeo. Su crecimiento deportivo, sus ambiciosos planes de expansión y el interés que despierta Londres en los proyectos de la Euroliga y NBA Europe sitúan al club británico ante una oportunidad histórica. Sin embargo, convertir ese potencial en una realidad también exige superar un reto fundamenta que se les convierte en su principal problema.

Un inicio sólido de los London Lions en la EuroCup

Los London Lions han dejado de ser únicamente un equipo que aspira a dominar su país para convertirse en uno de los proyectos que buscan ganar protagonismo en Europa. Tras conquistar los cuatro títulos nacionales que disputaron en la temporada 2025-2026, el club ha reforzado su apuesta este verano en el mercado de fichajes por competir con regularidad al máximo nivel continental y firmando un acuerdo con para disputar la EuroCup durante varias temporadas, con un contrato de tres años más dos opcionales.

El inicio europeo ha dejado una muestra de su potencial. Esta semana, los Lions derrotaron por 89-77 a La Laguna Tenerife, con 26 puntos y ocho rebotes de Thomas Kennedy, uno de sus jugadores más destacados. Sin embargo, el encuentro reunió a 1.333 espectadores en el Copper Box Arena. El contraste refleja uno de los grandes desafíos del proyecto: competir contra clubes consolidados mientras construyen una afición propia.

¿Hay acuerdo entre los London Lions y la Euroliga o NBA Europe?

El siguiente paso podría ser la Euroliga. Londres es un mercado atractivo para la competición, que estudia ampliar su estructura y reforzar su modelo de licencias. No obstante, el interés por la capital británica no significa que los Lions tengan una plaza asegurada. El club deberá demostrar que dispone de una estructura deportiva y comercial capaz de sostener un proyecto de élite.

La otra gran incógnita es NBA Europe. La liga estadounidense quiere impulsar una nueva competición continental y contempla Londres entre sus mercados estratégicos. Sin embargo, esta semana los clubes accionistas de la Euroliga rechazaron la propuesta de colaboración de la NBA, aunque dejaron abierta la puerta a nuevas conversaciones. Los Lions tienen ante sí distintas posibilidades de crecimiento, pero no tienen confirmada ninguna plaza en NBA Europe.

El potencial de los London Lions y un gran desafío

Londres dispone de ventajas evidentes: dimensión económica, proyección internacional y capacidad para atraer grandes acontecimientos. Los Lions estudian construir un pabellón propio de al menos 15.000 localidades, acompañado de una instalación secundaria de 3.500 plazas. Las previsiones de su estudio de viabilidad apuntaban a un impacto económico superior a los 3.400 millones de libras durante trece años, además de unos 1.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

Pero una gran infraestructura no garantiza el éxito. Un pabellón necesita aficionados, patrocinadores, acuerdos audiovisuales y una programación estable. Los Lions deberán convertir su atractivo comercial en ingresos recurrentes y reinvertirlos en la plantilla, la cantera y las instalaciones. Londres tiene potencial para convertirse en una plaza importante, pero aún debe demostrar que puede sostener una cultura de baloncesto de élite durante todo el año.

Los London Lions frente a la ACB: un espejo en el que mirarse

La Liga Endesa ofrece una referencia clara de lo que supone consolidar una competición. Sus 18 clubes cuentan con rivalidades históricas, estructuras de cantera y aficiones arraigadas. Para la temporada 2026-2027, la ACB ha alcanzado los 110.717 abonados, con una media de 6.151 por club. Son cifras que reflejan una base social construida durante décadas.

¿Podrían los London Lions jugar en otra liga nacional, como la ACB? Una de las preguntas que se hacen aficionados en redes sociales, pero no existe una vía automática para que un equipo británico se incorpore a la competición española. Actualmente, los Lions compiten en la liga británica y en la Eurocup. La experiencia de la ACB puede servirles como referencia para profesionalizar estructuras, desarrollar talento nacional y fidelizar aficionados, pero el modelo español no se puede trasladar sin adaptaciones a un mercado con una historia diferente.

Reino Unido tampoco parte de cero: la NBA cuenta con seguidores y Londres dispone de un público potencial diverso. El reto consiste en convertir ese interés por el baloncesto internacional en asistencia regular a los partidos de los clubes locales.

Los London Lions: potencial para dominar Europa, pero sin una cultura consolidada

Los London Lions representan una de las apuestas más interesantes para el futuro del baloncesto europeo, pero también una de las más difíciles de consolidar. Londres tiene recursos y capacidad para atraer inversión, pero no puede adquirir de inmediato la tradición que sostiene a los clubes de la ACB. Si los Lions quieren llegar a la Euroliga o a NBA Europe, deberán llenar las gradas, desarrollar jugadores y conectar con las comunidades locales. Ahora mismo, a día de hoy, ese es un hándicap que se convierte en letal al compararlo con entidades históricas del viejo continente.