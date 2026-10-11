¡Bombazo en el mercado ACB! Este club negocia con Baskonia el fichaje de Markus Howard 

El mercado de la Liga Endesa podría vivir uno de sus primeros grandes movimientos de la temporada con una operación que sacudiría los planes del Baskonia. El conjunto vitoriano afronta días decisivos en la configuración de su plantilla, con cambios que podrían afectar tanto a su estructura deportiva como a su planificación económica. Un posible bombazo en Vitoria que podría marcar un antes y un después en una de las que fuera su estrella.

Markus Howard, a un paso de dejar el Baskonia

Tal y como ha informado BasketNews, Markus Howard está cerca de poner fin a su etapa en el Baskonia y el Zenit de San Petersburgo se perfila como su próximo destino. Según el medio citado, el escolta estadounidense, que en un principio había decidido quedarse, mantiene negociaciones avanzadas con el conjunto ruso, donde podría reencontrarse con Dusko Ivanovic, el entrenador bajo cuyas órdenes firmó su mejor temporada en Vitoria.

Su posible salida estaría relacionada con la escasa participación que ha tenido en este inicio de curso con el conjunto baskonista. Markus Howard ha tenido unos promedios de 4,7 puntos en apenas 10,4 minutos durante sus tres primeros encuentros de Euroliga. Además, se quedó fuera de la convocatoria para el partido ante el Besiktas por decisión técnica.

Así se explica el bajo rendimiento de Markus Howard en el Baskonia

En el apartado económico, la salida de Markus Howard podría suponer un alivio importante para las cuentas del Baskonia. El escolta llegó a convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de la historia del club tras sus renovaciones, por lo que su desvinculación permitiría liberar una parte significativa de la masa salarial. Aunque las condiciones económicas del posible acuerdo no han trascendido, si el Zenit asumiera parte de su contrato o abonara una compensación por su salida, la operación podría resultar todavía más favorable para la entidad vitoriana.

El declive deportivo de Markus Howard también ayuda a explicar este desenlace. Tras alcanzar su mejor versión en la Euroliga 2023-24, con 19,5 puntos por partido en 23 minutos, sus cifras bajaron hasta los 10,4 puntos en 21 minutos durante la pasada campaña y han caído a 4,7 puntos en apenas 10,4 minutos en el inicio de la actual. A esta pérdida de protagonismo se suman los problemas físicos que arrastra desde hace tiempo y las dificultades para recuperar la confianza en el lanzamiento, factores que han condicionado su rendimiento y su continuidad en la rotación.