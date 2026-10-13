¿De la NBA a la Euroliga? Lonnie Walker se queda sin equipo y ya tiene pretendientes

Lonnie Walker deja de ser jugador de los Denver Nuggets y sus opciones de seguir en la NBA parecen cada vez más reducidas. El escolta de Reading había firmado hace unos meses un contrato de training camp con la franquicia de Colorado, una fórmula que permite al equipo prescindir de sus servicios sin que su salida deje ‘dinero muerto’ en el límite salarial. Su participación en la pretemporada fue discreta, con apenas dos apariciones en las que promedió 2 puntos en 8,6 minutos por partido.

¿Lonnie Walker rumbo a Euroliga?

A sus 27 años, Lonnie Walker podría plantearse seriamente regresar a la Euroliga tras quedarse sin sitio en los Denver Nuggets. Con la temporada 2026-27 en el horizonte, el escolta estadounidense buscaría encajar en un proyecto de primer nivel del baloncesto continental. Su experiencia en el Zalgiris Kaunas y el Maccabi Tel Aviv, unida a su condición de número 18 del Draft de la NBA de 2018, le convierte en una opción atractiva para los clubes que busquen talento y capacidad anotadora en el mercado.

Varios equipos de Euroliga ya tendrían a Lonnie Walker en su radar. El Partizan sería uno de los primeros clubes en valorar su incorporación si el escolta estadounidense decide regresar al baloncesto europeo. El Maccabi Tel Aviv, donde ya militó, también podría plantearse su fichaje para reforzar su perímetro. A esta lista de posibles destinos se suma el Real Madrid, que deberá valorar sus opciones en el mercado tras la grave lesión de Gabriel Deck, que estará unos cinco meses alejado de las pistas.

Cambio de representante

El 12 de septiembre se confirmó la salida de Lonnie Walker de los Denver Nuggets, una noticia que llegó apenas unas horas después de conocerse su incorporación a BeoBasket, la agencia de representación dirigida por Miško Ražnatović. Este movimiento en su entorno profesional alimenta las especulaciones sobre un posible regreso a la Euroliga.

Lonnie Walker, de 27 años, fue elegido en el Draft de la NBA de 2018 por los San Antonio Spurs, franquicia en la que disputó sus cuatro primeras temporadas en la liga. Posteriormente, el escolta pasó por Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets, donde militó durante una campaña en cada equipo entre 2022 y 2024.

En el verano de 2024, Walker tuvo la oportunidad de luchar por un puesto en la plantilla de los Boston Celtics durante el training camp, aunque finalmente no logró hacerse un hueco en el equipo para la temporada 2024-25. Su siguiente destino fue el Zalgiris Kaunas, donde compitió en la Euroliga antes de firmar en febrero de 2025 un contrato con los Philadelphia 76ers para completar la temporada.

