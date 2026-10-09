El dueño de los Warriors rompe su silencio tras un verano que ha desesperado a la afición

Los Warriors salen de un verano frustrante. Tras una temporada muy complicada, que concluyó sin playoffs por cuarta vez en siete años, los dirigentes optaron sin embargo por la continuidad y solo incorporaron dos refuerzos secundarios: Georges Niang y Brandon Williams.

Curry renueva con un descuento de unos 20 millones de dólares

Y es que la prioridad de los dirigentes no era revolucionar la plantilla, sino asegurarse de conservar a Stephen Curry. A sus 38 años, el cuádruple campeón de la NBA ha renovado por 116 millones de dólares y dos años.

Se trata de una inversión considerable, aunque el base aceptó renunciar a unos 20 millones de dólares respecto al máximo al que podía aspirar. Por su parte, el propietario de la franquicia, Joe Lacob, espera que este gesto permita conservar a Stephen Curry hasta el final de su carrera.

“Íbamos a cuidar de él y a hacer que se quedara pasara lo que pasara”, declaró el propietario al San Francisco Chronicle. “Afortunadamente, logramos convencerle de que hiciera un esfuerzo si quería ayudar al equipo… Entendió su utilidad. Evidentemente, se lo agradecemos mucho. Si aceptara aún menos, estaríamos todavía más contentos (sonríe). Pero valoramos de verdad su gesto. La mayoría de los jugadores nunca aceptan rebajar sus pretensiones, y nada le obligaba a hacerlo. Si hubiera exigido la totalidad de la cifra, se la habríamos pagado. Se la merece… Lo más importante es que siga siendo un Warrior de por vida, porque significa muchísimo para esta franquicia.“

Steph Curry says “I’ll be alright” financially after taking $20,000,000 less on his latest contract with the Warriors Curry has signed six NBA contracts with the Warriors, from his $12.7 million rookie deal to his latest 2-year, $116 million extension. Including future salary, his career contract earnings total roughly $650 million, the most in NBA history “Sometimes I realize this is not a real, real place, the NBA. The gratitude and understanding, the numbers we’re talking about. Team valuations and the salary cap, max numbers and all that. It goes back to my very first contract, the 4 [year] for $44 [million] that I signed” “You sign a contract based on information that you have and what you feel like is right. Ayesha, my family, everybody’s on the same page of understanding what I have in front of me and the controllables of playing good basketball, staying with the Golden State Warriors and trying to end this thing the right way” — dank (@cptdankkk) October 8, 2026

“La continuidad a veces se subestima”

A pesar de esta decisión de asegurar el futuro del rostro de la franquicia, los aficionados tienen motivos para estar frustrados. Sin ningún refuerzo importante, los dirigentes asumen el riesgo de que los últimos años de Stephen Curry transcurran sin una verdadera perspectiva de título. Una crítica que Joe Lacob comprende, aunque sigue convencido de haber tomado las decisiones correctas.

“Puedo entender esas críticas y por qué los aficionados pueden verlo así si no conocen todos los elementos”, explica. “La continuidad a veces se subestima, cuando es importante. Tenemos buenos jóvenes. Y, quieran admitirlo o no, también tenemos muy buenos jugadores veteranos… Hay momentos en los que hay que hacer movimientos y otros en los que quizá es mejor no hacer nada. A veces, las mejores operaciones son las que no se hacen. Podríamos cerrar un traspaso muy malo y todo el mundo estaría contento porque, entre comillas, habríamos ‘hecho algo’. Pero no sería necesariamente la decisión correcta.“

Con las renovaciones de Draymond Green, Al Horford o Kristaps Porzingis, Golden State cuenta con una de las plantillas más veteranas de la liga. Tampoco eso preocupa al empresario, que recuerda que las situaciones pueden cambiar rápidamente en la NBA…

“Si hay algo que he aprendido en 16 años aquí es que muchas cosas evolucionan mucho más rápido de lo que se puede anticipar“, prosigue. “Son seres humanos. No es inteligencia artificial ni código, nada está escrito de antemano. Algunos jugadores son a veces mejores de lo previsto o progresan más rápido de lo que se imaginaba. Otros envejecen más deprisa y retroceden. Simplemente no se puede saber.“

Más aún porque los Warriors podrían recuperar cierta flexibilidad financiera en los próximos meses, entre los contratos que vencen y los movimientos posibles antes de la “trade deadline”.

“A día de hoy, sí, varios contratos vencen y podríamos disponer de un amplio margen bajo el tope salarial. Es un escenario posible, igual que también podríamos hacer traspasos en la deadline. O Jimmy [Butler] podría volver en plena forma y podríamos renovar a jugadores como él. Por ahora, no lo sabemos.“

Yaxel Lendeborg, la apuesta por la juventud

Los Warriors se acercan así a un punto de inflexión de su historia, y uno de los futuros protagonistas podría ser el rookie Yaxel Lendeborg. A sus 24 años, el número 11 del último Draft llega con un físico ya preparado para la NBA y podría encontrar rápidamente un lugar importante en la rotación.

Más aún con las ausencias de Jimmy Butler y Moses Moody, que seguirán fuera de las pistas durante muchos meses, el exjugador de Michigan debería tener muchas oportunidades desde el inicio de la temporada. Elegido además MVP de la Summer League, el joven alero ya cuenta con toda la confianza de sus dirigentes.

“Estamos convencidos de que se convertirá en un muy buen jugador. Sus inicios parecen darnos la razón, pero no le pongamos demasiada presión. Dejemos que progrese. Va a tener muchas ocasiones para expresarse, lo que será, creo, muy beneficioso para él“, concluye Joe Lacob.

A la espera de saber si esta apuesta por la juventud dará sus frutos, los Warriors tendrán sobre todo que demostrar que la continuidad aún puede rimar con competitividad alrededor de Stephen Curry.