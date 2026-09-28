El Top 50 de los salarios de la NBA en 2026/2027

Los contratos de la NBA continúan su escalada, y los salarios con ellos. La prueba: esta temporada, ¡15 jugadores cobrarán al menos 50 millones de dólares de salario anual! Ahora, para entrar en el Top 50 de los jugadores mejor pagados hay que ganar unos 35 millones de dólares, es decir, cerca de tres millones de dólares al mes, o 2,6 millones de euros.

Esta inflación acompaña lógicamente el aumento del salary cap, fijado en 165 millones de dólares, un alza del 6,5%. Tras la renegociación del contrato de televisión por varias decenas de miles de millones de dólares, el tope salarial subió algo más de diez millones de dólares en un año, lo que provocó mecánicamente una revalorización de los contratos máximos. Y no ha terminado…

Stephen Curry, primer jugador por encima de los 60 millones

Por novena temporada consecutiva, Stephen Curry domina la clasificación. El base de los Warriors cobrará 62,6 millones de dólares y se convertirá en el primer jugador de la historia en superar la barrera de los 60 millones en una temporada.

BREAKING: Golden State’s Stephen Curry has agreed on a two-year, $116 million contract extension with the franchise, with a player option in 2028-29, sources tell ESPN. pic.twitter.com/KSdyNDCsRx — Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2026

Recién extendido por dos años más, supera a Nikola Jokic, que cobrará 59 millones. Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis y Jayson Tatum le siguen con alrededor de 58,5 millones, justo por delante de Joel Embiid.

Detrás de ellos, Devin Booker, Jaylen Brown, Karl-Anthony Towns y Jimmy Butler completan un Top 10 en el que todos los integrantes ganarán más de 56 millones. En Golden State, ¡solo los salarios de Curry y Butler rondarán los 120 millones, es decir, cerca del 72% del salary cap!

Afortunadamente, las franquicias pueden superarlo utilizando diversas excepciones, pero se exponen a la luxury tax y a las restricciones cada vez más fuertes asociadas a los dos aprons.

Esta temporada, el primer apron se sitúa en 209 millones de dólares y el segundo en 221,7 millones. Los equipos más gastadores todavía disponen de un margen por encima del tope salarial, pero sus posibilidades de contratación y de traspaso se reducen a medida que superan estos distintos umbrales.

Más de 35 millones para entrar en el Top 50

El resto de la clasificación ilustra la generalización de los contratos máximos. Tras su llegada a Boston, Paul George se mantiene por encima de los 54 millones, mientras que Kawhi Leonard, Cade Cunningham, Donovan Mitchell, Evan Mobley y Jamal Murray superan los 50 millones.

En la segunda mitad del Top 50 aparecen varios jugadores más jóvenes cuyas extensiones tras su contrato de novato ya entraron en vigor. Es el caso, en particular, de Paolo Banchero, Chet Holmgren y Jalen Williams, que cobrarán cada uno alrededor de 41,5 millones.

En cambio, el campeón de la NBA y MVP de las Finales Jalen Brunson aparece apenas en torno al puesto 46 con 37,7 millones de dólares. Una situación que recuerda el esfuerzo que hizo el base en su extensión con los Knicks.

La frontera del Top 50 se sitúa en torno a los 35 millones con Jrue Holiday. Una suma que hace menos de diez años todavía representaba el mayor salario de toda la NBA.

Los jugadores españoles, lejos del Top 50

Ningún jugador español figura entre los cincuenta mejor pagados de la temporada. El más cercano a esa zona es Santi Aldama, que cobrará unos 17 millones de dólares en 2026/27, en el marco del contrato de tres años y 52,5 millones que firmó en el verano de 2025. Una cifra respetable para un ala-pívot de 25 años, pero que representa menos de la mitad del umbral necesario para entrar en la clasificación.

Detrás de Aldama, la presencia española en la NBA se ha reducido. Willy Hernangómez, elegido en el puesto 35 del Draft de 2015 y All-Rookie First Team en 2017, juega ahora en el Unicaja Málaga tras su etapa en el FC Barcelona, mientras que su hermano Juancho sigue en el Panathinaikos, con contrato hasta 2027. Ambos regresaron a Europa después de pasar por la liga estadounidense.

Así, en 2026/27, la élite salarial de la NBA sigue siendo un territorio casi exclusivamente estadounidense, con Curry a la cabeza y una barrera de entrada que sigue subiendo temporada tras temporada. Y la brecha con los salarios europeos, incluidos los de las estrellas de la ACB y la Euroliga, no deja de ensancharse.