Los Knicks campeones ya tienen su primer gran problema de cara al training camp

A pocos días del inicio del training camp, los Knicks esperan extender el contrato de Karl-Anthony Towns. El problema es que las conversaciones entre ambas partes están estancadas y ESPN informa de que una extensión es cada vez menos probable, al menos este verano, a pesar de los intercambios recurrentes entre los dos lados.

Los Knicks piden un descuento

Bajo contrato en la temporada 2026-27 con $57 millones garantizados, «KAT» podría probar el mercado libre dentro de un año si decide renunciar a su player option de $61 millones para 2027-28. Esta incertidumbre explica la urgencia de Nueva York por renovarle, ya que el dominicano puede recibir hasta $276 millones en cuatro años de su propia franquicia.

Contract extension negotiations between Karl-Anthony Towns and the Knicks have stagnated and a deal before training camp is unlikely, per @ShamsCharania



“James Dolan has made it clear the Knicks will not go into the second apron and if they bring back this team next year they… pic.twitter.com/QHkN0cRn9T — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 23, 2026

Con casi 31 años, Karl-Anthony Towns es una pieza fundamental de estos Knicks, que se proclamaron campeones de la NBA el pasado mes de junio, el primero desde 1973. Elegido All-Star en sus dos primeras temporadas en la Gran Manzana, fue determinante en los últimos playoffs, sobre todo tras su reposicionamiento táctico en plena primera ronda.

Karl-Anthony Towns: Una extensión que puede esperar

Sin embargo, «KAT» sigue siendo un asunto delicado en Nueva York. El segundo apron salarial genera dolores de cabeza al propietario James Dolan, y según SNY, los dirigentes neoyorquinos le pedirían que acepte cobrar por debajo del máximo, imitando el gesto de Jalen Brunson, quien también deberá renovar próximamente, sin olvidar las situaciones contractuales pendientes de Josh Hart y Miles McBride.

Si la relación entre Karl-Anthony Towns y los Knicks sigue siendo buena, la situación no es urgente: la extensión podría firmarse en cualquier momento durante la temporada regular. Por el momento, las negociaciones siguen abiertas, pero sin grandes avances.