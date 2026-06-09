Había avisado de que era inmune a toda la presión neoyorquina, y Victor Wembanyama lo demostró sobre la cancha. En esta victoria en el Game 3 frente a los Knicks, el francés firmó uno de sus partidos más completos de los playoffs: 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 3 tapones y 2 robos, con 11 de 18 en tiros de campo y una sola pérdida de balón.

WEMBY DELIVERED IN GAME 3 AT MSG!



👽 32 PTS

👽 8 REB

👽 6 AST

👽 2 STL

👽 3 BLK



Spurs make it a 2-1 series. pic.twitter.com/HXFAP0UcTq — NBA (@NBA) June 9, 2026

Fue él, como había prometido, quien marcó el tono. “Menos errores, más control“, resumió al pie de la cancha antes de evocar su recuperación tras el Game 2. “Realmente intenté relajarme. Los playoffs son como un torbellino. Es difícil mantener la cabeza fuera del agua. A veces ni siquiera necesito revisar el partido inmediatamente. Solo necesito un poco de tiempo para mí, dejar que mi cerebro se enfríe y recuperarme. La recuperación es tan importante para la mente como para el cuerpo.“

El nuevo “villano” del Madison Square Garden

Su inicio de partido fue perfecto, con un alley-oop para los primeros puntos del encuentro, seguido de un potente mate. Los Knicks habían conseguido alejarlo del aro, pero volvió a la zona para aprovechar los pases de sus compañeros.

Su dominio en el arranque también fue visible en el otro lado de la cancha, con un tapón a un triple desde la esquina y la dificultad de los Knicks para anotar dentro de la pintura. Un Wemby de altísimo nivel que se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en compilar al menos 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en un partido de las Finals de la NBA. ¿El más joven? Magic Johnson.

Wemby (22 years, 155 days) is the second-youngest player to record 30+ points, 5+ rebounds, and 5+ assists in NBA Finals history.



The youngest?



Magic Johnson (20 years, 276 days) https://t.co/l3JPlQ3X9w pic.twitter.com/lfUpIdd0fo — NBA History (@NBAHistory) June 9, 2026

Capaz de derribar a Jalen Brunson en un bloqueo, Wemby fue objeto de cánticos por parte de los aficionados de los Knicks, y pareció disfrutar de su papel de “villano”.

“Tampoco estoy al nivel de Trae Young“, sonrió en conferencia de prensa, antes de referirse a la hostilidad de los fans. “En casa, realmente sientes que juegas seis contra cinco. Aquí, más bien sientes que juegas cinco contra seis. Es realmente en esos momentos cuando se ve de qué están hechos los equipos.“

Y también los jugadores. Victor Wembanyama demostró, con solo 22 años, que tiene la capacidad de rebotar muy alto, muy rápido, después de sus dos errores del final del Game 2.