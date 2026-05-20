Quedan 7 minutos y 40 segundos en este Game 1, y los Cavaliers ganan por 22 puntos en el Madison Square Garden. El asunto parece sentenciado. A menos que un superhéroe neoyorquino se ponga la capa, y ese superhéroe es Jalen Brunson. Desde su llegada al “Big Apple”, el que fuera escudero de Luka Dončić ha transformado la franquicia, y esta noche firmó uno de sus mayores logros para entrar definitivamente en la leyenda de los Knicks.

La noche en que Brunson se convirtió en leyenda

El base All-Star anotó 15 puntos con 7 de 9 en tiros para desencadenar un parcial de 18-1, y fue él quien igualó el marcador a 101-101 a 19 segundos del final. Los Knicks arrancaron la prórroga y firmaron un 9-0 para terminar de hundir a los Cavaliers. Brunson cerró el partido con 38 puntos, 17 de ellos acumulados entre el cuarto período y la prórroga.

BRUNSON STARRED IN Q4 TO FORCE OT 🔥



15 PTS (7-9 FGM)



KNICKS COMPLETE 22-POINT 4TH QUARTER COMEBACK TO WIN GAME 1 OF THE EASTERN CONFERENCE FINALS! https://t.co/szbK4I1Vul pic.twitter.com/EQjiwXUlRI — NBA (@NBA) May 20, 2026

“Realmente no tengo una explicación. Conseguimos algunas paradas defensivas, seguimos peleando, seguimos creyendo. Fuimos recortando la diferencia poco a poco. Ellos estaban jugando un baloncesto excelente, pero encontramos la manera de ganar.” reconoció Brunson sobre esta remontada histórica.

El plan: atacar a Harden sistemáticamente

Fue atacando sistemáticamente a James Harden como Brunson hizo tanto daño a los Cavaliers. Sí, era aislamiento, pero Kenny Atkinson nunca encontró la respuesta ni cambió sus planes para hacer frente al desafío.

“A veces hay que hacer lo que el partido te pide. Ellos intentaban hacer lo mismo contra Jalen. Así que dijimos: ‘OK, nosotros también podemos jugar a ese juego.’ Creemos que tenemos al jugador capaz de hacerlo con Jalen. Igual que nosotros tenemos que encontrar soluciones para defender a Harden y Mitchell, ellos tienen que encontrar soluciones para defender a Brunson. No era un secreto para nadie: estábamos atacando a Harden.” explicó el entrenador Mike Brown.

New York legends were FIRED UP after this Brunson 3 🔥



Brunson drops 38 PTS.

Knicks rally back from 22 to win.

1-0 series lead in the East Finals. https://t.co/szbK4I1Vul pic.twitter.com/KlyuzoEG4K — NBA (@NBA) May 20, 2026

Para Brunson, no había más opciones que lanzarse al ataque en todos los sentidos, incluido el defensivo.

“Simplemente estaba en modo ataque. Intentaba encontrar posiciones donde me sintiera cómodo. Al final, un tiro entró, y fue gracias al ritmo que había creado con los lanzamientos anteriores. Todo empieza con nuestra defensa, nuestra capacidad de conseguir paradas y salir en transición. Y después, el hecho de que mis compañeros confíen en mí. Todo el mérito es de ellos.” — resumió el base.