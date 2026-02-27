Aunque todavía son terceros de la Conferencia Este y vienen de 12 victorias en los últimos 16 partidos, los Knicks claramente no son tranquilizadores. Las recientes derrotas ante los Pistons, luego la contra los Cavaliers mostraron de manera muy clara los límites del equipo, que sufre para evolucionar a su mejor nivel. Forzosamente, a siete semanas de los playoffs, es inquietante.

Towns y Hart admiten que el equipo se busca

“Debemos ser nuestra mejor versión cuando vengan los playoffs”, anuncia un Karl-Anthony Towns que simboliza a la perfección la irregularidad de su equipo. “Por el momento, todavía nos buscamos. Todavía buscamos nuestro sistema, cómo implementar todas las nuevas cosas, los matices que van con ello, los cambios que intentamos hacer. Todavía es un proceso”.

“Todavía buscamos el estilo que queremos jugar, nuestra identidad”, confirma Josh Hart. “Es por eso que a veces tenemos ausencias. Debemos encontrar la respuesta colectivamente. El tiempo apremia así que debemos pasar nuestros próximos veinte partidos encontrando nuestra identidad y jugando mejor”.

Una ciudad y aficionados impacientes

La temporada regular acaba de pasar su segundo tercio, con 59 partidos jugados para la tropa de Mike Brown, pero Jalen Brunson y “KAT” reclaman todavía paciencia a los aficionados del Madison Square Garden.

“Nos volvemos mejores cada día. La idea no es estar en nuestro máximo en el partido 60”, asegura el base. “En New York, todo el mundo quiere el producto terminado inmediatamente. Pero todavía buscamos mucho”, insiste el interior. “Somos como un equipo nuevo, que todavía tiene cosas que arreglar con su sistema”.

Karl-Anthony Towns in his last 5 games:



🔥 21.8 PTS

🔥 9.4 REB

🔥 62.5% FG

🔥 61.1% 3PT

🔥 +56 (team-high)



His best stretch of the season easily. pic.twitter.com/QMssv9RSVs — Dylan Backer (@DylanBackerESM) February 26, 2026

¿Habrá que esperar a los playoffs para juzgar a los Knicks? “He visto equipos formarse tardíamente y ganar el título”, tranquiliza Karl-Anthony Towns. “Debemos continuar con la cabeza en el manillar, bloquear el ruido exterior y continuar progresando en el día a día. Cuando los playoffs comiencen, ya no tendremos tiempo para eso. Así que debemos estar en nuestro mejor nivel en el momento de los playoffs, para no tener arrepentimientos”.