Gracias a CJ McCollum, los Hawks habían remontado ante los Knicks en el Juego 2 para igualar la serie. Fue con plena confianza que los hombres de Quin Snyder regresaron a Atlanta. Una confianza que permite a los locales tomar rápidamente el control de este tercer partido con un 11-0 a mitad del primer cuarto (17-9).

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CJ McCollum hits the game-winning shot with 12.5 seconds left to lift the @ATLHawks to a Game 3 win and 2-1 series lead in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google!



Jalen Johnson: 24 PTS, 10 REB, 8 AST

Jonathan Kuminga: 21 PTS, 9-14 FGM… pic.twitter.com/1u3LsHLash — NBA (@NBA) April 24, 2026

McCollum, la pesadilla de los Knicks

Aunque Jalen Brunson (26 puntos, 4 asistencias) intenta apagar el fuego, la defensa de los Knicks está en apuros. Los jugadores de la Gran Manzana no logran contener los ataques de Atlanta ni en la pintura ni desde el triple. En ataque, tampoco está mejor, y Nueva York arranca el partido con un 1/10 en triples. Con lógica, Atlanta domina el encuentro tras doce minutos (33-21).

El dominio de los Hawks se acentúa en el período siguiente. Como en el Juego 2, Nueva York sufre para cerrar su zona y Atlanta aprovecha. Mouhamed Gueye y Onyeka Okongwu firman sendos mates de segunda oportunidad. Sin embargo, el verdadero veneno de los Knicks se llama CJ McCollum (23 puntos, 8/19 en tiros, 2/4 desde el triple). El ex de los Pelicans encadena canastas y Jalen Brunson no puede contenerle. El número 3 supera al base neoyorquino con un stepback y Atlanta se escapa (55-38).

CJ McCollum tiene la última palabra

Si los Knicks viven un buen pasaje al final de la primera mitad para acercarse a ocho puntos, todos sus esfuerzos se desvanecen nada más salir del vestuario. Nickeil Alexander-Walker lanza dos flechas desde lejos y permite a los Hawks ampliar de nuevo la diferencia.

Nueva York responde por fin con un 11-0 para volver a dos posesiones (69-64). Sin embargo, los visitantes siguen sin cerrar su defensa, mientras el problema en el rebote persiste. CJ McCollum logra recuperar su propio rebote tras un intento fallido desde el triple para conseguir dos tiros libres. Karl-Anthony Towns (21 puntos, 17 rebotes) salva los muebles antes del último cuarto (88-80).

Gracias a Miles McBride, Nueva York se acerca a cuatro puntos. Los Knicks no se ponen inmediatamente por delante, ya que dejan escapar rebotes ofreciendo segundas oportunidades a Atlanta. Sin embargo, la presión recae sobre los Hawks. OG Anunoby (29 puntos, 9 rebotes) encadena dos triples sobre Jalen Johnson (24 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias). Acto seguido, Miles McBride iguala el partido con 90 segundos por jugar (105-105).

Al otro lado de la cancha, Karl-Anthony Towns tapa a CJ McCollum. Jalen Brunson convierte un and-one para dar la ventaja a los Knicks con un minuto en el reloj, algo que no había ocurrido desde los primeros minutos del encuentro. Atlanta no entra en pánico. Primero, Jalen Johnson acerca a los suyos a dos puntos. A doce segundos del final, CJ McCollum tiene la bola de partido entre sus manos. Se eleva ante Miles McBride y da la ventaja a los suyos.

Cool. Calm. Collected.



CJ MCCOLLUM COMES THROUGH FOR ATLANTA.



HAWKS TAKE A 2-1 SERIES LEAD.



Game 4: Saturday, 6:00pm/et, NBC and Peacock https://t.co/3nf9ZtkW3v pic.twitter.com/apsoSY7W8v — NBA (@NBA) April 24, 2026

La última posesión neoyorquina llega a las manos de Jalen Brunson. Sin embargo, el base no logra encontrar un tiro. Peor aún, pierde el balón. Los Hawks se imponen 109-108 y toman ventaja en la serie.

Lo más destacado

La defensa de los Knicks se quedó en Nueva York. En la línea de su final del Juego 2, los Knicks no supieron contener los ataques de los Hawks. Desde el inicio del partido, los jugadores de Mike Brown se ven distanciados. En la estela del dúo Jonathan Kuminga-CJ McCollum, los Hawks toman casi veinte puntos de ventaja. Tras el descanso, Nueva York vuelve a hundirse por obra de Nickeil Alexander-Walker, que encadena los triples. Al final del partido, los Knicks aprietan e incluso toman la ventaja, pero no logran realizar las paradas defensivas necesarias para ganar. Jalen Johnson y CJ McCollum lo aprovechan y los Hawks se imponen.

CJ McCollum, decisivo de nuevo. Como en el Juego 2, CJ McCollum fue una pesadilla para los Knicks. El base pasó 35 minutos en la cancha y disfrutó poniendo a Nueva York contra las cuerdas. Ante Jalen Brunson, el ex de los Pelicans se lució. En dos ocasiones, logró superarle para anotarse triples sobre su cabeza. Con lógica, el último balón de los Hawks llegó a sus manos. Esta vez, fue Miles McBride la víctima de CJ McCollum. A media distancia, el jugador de los Hawks pudo elevarse y dar la victoria a su equipo.

Un equipo colectivo que responde. CJ McCollum no estuvo solo en este partido y pudo contar con sus compañeros para apoyarle. Dyson Daniels aportó en el rebote con 13 capturas, igualando su récord personal. A su lado, Jonathan Kuminga volvió a ser sólido desde el banquillo con sus 21 puntos. Cabe destacar que, si el juego colectivo de los Hawks brilló, Zaccharie Risacher se quedó en el banquillo. El francés no disputó ni un minuto, como en el Juego 2.