Algo más discreto que Jalen Brunson en estos playoffs, Karl-Anthony Towns esperó al Game 4 de la final de conferencia para brillar como el mejor jugador sobre la pista. Pero fue él el detonante de esta magnífica racha de victorias de los Knicks, once seguidas, y sus 19 puntos con un 100% en triples, 14 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapones en 26 minutos son el justo reflejo de su impacto en el juego.

La decisión de Mike Brown de modificar el ataque y hacer pasar más el juego por Towns cambió la cara de los Knicks y también de estos playoffs del Este. En ese momento, los Knicks iban perdiendo dos a uno contra los Hawks… y desde entonces no han vuelto a perder.

🏆 Eastern Conference Champions 🏆



New York punches their ticket to the NBA Finals for the first time since 1999! https://t.co/SCROrA23kT pic.twitter.com/iz8rBI3vpQ — NBA (@NBA) May 26, 2026

“Creo que es el resultado de un grupo que permanece unido, que cree el uno en el otro y que busca constantemente progresar cada día“, analizó KAT tras la clasificación. “Siempre he hablado de mejorar un 1% cada día, y creo que hoy vemos el resultado de ese trabajo, desde la temporada regular hasta ahora. Cada día progresamos. Nuestra defensa mejora, nuestro ataque fluye mejor… y es el momento adecuado para alcanzar nuestro techo colectivo.“

Devolver a los Knicks a su lugar

Este regreso a las Finals de la NBA tiene un sabor muy especial para el interior All-Star, porque es un hijo de Nueva York. Creció apoyando a los Knicks, y aquí está, conquistando sus primeras Finals con el maillot de su equipo favorito, dieciocho meses después de su llegada.

KAT & THE KNICKS PUNCH THEIR TICKET TO THE NBA FINALS FOR THE FIRST TIME SINCE 1999!



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“Sinceramente, ya es un inmenso honor estar en esta posición. De pequeño tiraba a canasta en el camino de casa, pero también estaba en las gradas viendo a los Knicks y animándoles. Y hoy estar en esta situación con el equipo al que apoyaba cuando era niño, mi equipo favorito… llevar este maillot… ver que la palabra ‘esperanza’ vuelve a esta ciudad gracias a nosotros…“

Y Karl-Anthony Towns no oculta sus emociones, él que ha conocido altibajos enormes, tanto en lo personal como en lo deportivo. “No voy a mentir, es muy emotivo. Es algo con lo que siempre soñé, sin saber si se haría realidad. A veces uno piensa que hay que jugar al NBA 2K para alcanzar ese tipo de cumbre, pero simplemente estoy muy feliz de que tengamos esta oportunidad… de devolver a los Knicks al lugar que merecen.“