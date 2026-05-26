Algo más discreto que Jalen Brunson en estos playoffs, Karl-Anthony Towns esperó al Game 4 de la final de conferencia para brillar como el mejor jugador sobre la pista. Pero fue él el detonante de esta magnífica racha de victorias de los Knicks, once seguidas, y sus 19 puntos con un 100% en triples, 14 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapones en 26 minutos son el justo reflejo de su impacto en el juego.

La decisión de Mike Brown de modificar el ataque y hacer pasar más el juego por Towns cambió la cara de los Knicks y también de estos playoffs del Este. En ese momento, los Knicks iban perdiendo dos a uno contra los Hawks… y desde entonces no han vuelto a perder.

Creo que es el resultado de un grupo que permanece unido, que cree el uno en el otro y que busca constantemente progresar cada día“, analizó KAT tras la clasificación. “Siempre he hablado de mejorar un 1% cada día, y creo que hoy vemos el resultado de ese trabajo, desde la temporada regular hasta ahora. Cada día progresamos. Nuestra defensa mejora, nuestro ataque fluye mejor… y es el momento adecuado para alcanzar nuestro techo colectivo.

Devolver a los Knicks a su lugar

Este regreso a las Finals de la NBA tiene un sabor muy especial para el interior All-Star, porque es un hijo de Nueva York. Creció apoyando a los Knicks, y aquí está, conquistando sus primeras Finals con el maillot de su equipo favorito, dieciocho meses después de su llegada.

Sinceramente, ya es un inmenso honor estar en esta posición. De pequeño tiraba a canasta en el camino de casa, pero también estaba en las gradas viendo a los Knicks y animándoles. Y hoy estar en esta situación con el equipo al que apoyaba cuando era niño, mi equipo favorito… llevar este maillot… ver que la palabra ‘esperanza’ vuelve a esta ciudad gracias a nosotros…

Y Karl-Anthony Towns no oculta sus emociones, él que ha conocido altibajos enormes, tanto en lo personal como en lo deportivo. “No voy a mentir, es muy emotivo. Es algo con lo que siempre soñé, sin saber si se haría realidad. A veces uno piensa que hay que jugar al NBA 2K para alcanzar ese tipo de cumbre, pero simplemente estoy muy feliz de que tengamos esta oportunidad… de devolver a los Knicks al lugar que merecen.