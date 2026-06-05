Elegido jugador más clutch de la temporada pasada, el base de los Knicks sigue haciendo honor a su apodo. En el Game 1 de las Finals, volvió a tomar el control del partido en el último cuarto.

“Captain Clutch” volvió a golpear. Errático durante buena parte de la noche, tocado en la rodilla y luego en el tobillo, Jalen Brunson terminó el Game 1 de las Finals como un líder indiscutible, con 30 puntos — 13 de ellos en el último cuarto — para que los Knicks se impusieran en San Antonio (105-95).

New York llegó a ir perdiendo por 14 puntos en el tercer cuarto y todavía estaba abajo (95-94) a poco más de dos minutos del final. Fue entonces cuando Brunson clavó un triple desde la esquina para devolver la ventaja a los suyos, antes de añadir un tiro complicado en desequilibrio. Los Knicks cerraron con un parcial de 11-0.

Jalen Brunson dropped 30 tonight.



But none of his buckets were BIGGER than this one!



Knicks take Game 1 in San Antonio 👏 https://t.co/sdoQ9qo5CE pic.twitter.com/oYjhquaWdn — NBA (@NBA) June 4, 2026

Lo que dicen los protagonistas

“Es un jugador de grandes citas“, resume Mike Brown, su entrenador. “En los momentos más grandes, responde presente, y eso es lo que se supone que hacen los MVP. Le pusimos el balón en las manos, nos dijimos que íbamos a vivir o morir con él, y cumplió.“

Del lado de los Spurs, solo quedaba constatar los daños. “Es un jugador excepcional, muy técnico“, destaca Mitch Johnson. “Elige sus zonas, conoce sus ángulos, mete tiros contestados sin verse nunca forzado a apresurarse. Es un jugador fenomenal. Simplemente hay que seguir haciéndolo trabajar.“

“Cuando tiene el balón en las manos, nunca me sorprende“, asegura Karl-Anthony Towns. “Ese último tiro, creo que estaba entre el tiro normal y el floater. Fue cruel, no voy a mentir.“

Como ante los Cavaliers en el Game 1 de la final de conferencia, New York sabe que su capitán puede tomar el partido en sus manos en los instantes decisivos, incluso si está en dificultades hasta ese momento. “No era realmente nuestra noche, y no era realmente mi noche durante la mayor parte del partido“, reconoce Brunson. “Pero seguimos encontrando la manera, mordiendo poco a poco. Nuestra cohesión realmente marcó la diferencia.“

Total clutch points scored in the Playoffs since 2023:



144 – JALEN BRUNSON

84 – Shai Gilgeous-Alexander

69 – Nikola Jokić

65 – Jayson Tatum @jalenbrunson1 and New York have a 1-0 series lead in the NBA Finals! pic.twitter.com/rF0uisenzZ — NBA (@NBA) June 4, 2026

Cifras a la altura del apodo

Los números confirman su estatus. Ya elegido “Clutch Player of the Year” en 2025, Brunson es demoledor cuando llega el último cuarto. En estos playoffs, promedia 9.8 puntos en el periodo, muy por encima de la competencia. Y lo hace con una eficiencia descomunal: 59% de acierto en tiros de campo, incluyendo un 62% desde el triple.

“Simplemente sigo confiando en las cosas que trabajo desde siempre“, concluye. “Y la confianza que mis compañeros tienen en mí también me da un plus de energía.“

El líder de los Knicks forma parte de los jugadores más certeros en situaciones de clutch — menos de cinco puntos de diferencia en los últimos cinco minutos — en playoffs desde que se dispone de estadísticas, es decir, desde 1997. Con 154 puntos anotados en situaciones de clutch en playoffs, Brunson aún está lejos de LeBron James (508), líder de la categoría desde 1997, pero la diferencia se debe sobre todo al volumen: cerca de 600 minutos decisivos para el “King”, frente a solo 136 para el base de los Knicks.

"BANG! JALEN BRUNSON FROM DOWNTOWN!"



Captain Clutch with a game-high 30 PTS (13 in the 4th) in the winpic.twitter.com/PUTl56PX68 https://t.co/wdHgNsLqAa — Ballislife.com (@Ballislife) June 4, 2026

En relación al minuto jugado, Brunson asciende al segundo puesto del ranking, con 1.13 puntos por minuto en el clutch en playoffs, justo detrás de Michael Jordan (1.21), de quien solo se contabilizan las dos últimas campañas con los Bulls. Y ningún jugador tiene mejor +/- por minuto en esas situaciones (+0.59).

Es cierto que el +/- no es una estadística puramente individual, ya que depende también del impacto de los demás jugadores presentes en cancha. Pero cuando un jugador carga con semejante porción del scoring en los instantes decisivos, al mismo tiempo que su equipo domina de forma tan aplastante esos minutos, el apodo de “Captain Clutch” no tiene absolutamente nada de exagerado.