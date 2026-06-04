Tocado en la rodilla y luego en el tobillo durante la primera mitad, Jalen Brunson apretó los dientes para anotar 13 de sus 30 puntos en el último cuarto y regalar el Game 1 a los Knicks en la cancha de los Spurs.

Jalen Brunson pasó buena parte de la primera mitad cojeando y haciendo muecas de dolor antes de volver al combate. Primero tocado en la rodilla derecha tras un contacto con Harrison Barnes, el base de los Knicks tuvo que retirarse brevemente al vestuario. Minutos después, se torció el tobillo…

🏆 GAME 1 FINAL SCORE 🏆



Jalen Brunson scores 13 of his 30 in the fourth quarter as the @nyknicks take a 1-0 series lead in the NBA Finals!



Karl-Anthony Towns: 18 PTS, 12 REB

OG Anunoby: 17 PTS (12 in 4Q), 3 3PM



Game 2: Friday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/9m9g6WROFu — NBA (@NBA) June 4, 2026

El dolor como preludio

Pero el dolor fue solo un preámbulo. Largamente contenido por la defensa de los Spurs, incomodado por la envergadura de San Antonio, el base neoyorquino esperó al último cuarto para poner a los Knicks en su sitio.

Fue ahí donde su partido realmente comenzó. Trece puntos en los últimos doce minutos, y sobre todo los tiros que importan. Cuando los Spurs acababan de retomar la ventaja, Brunson respondió con un triple para devolver la delantera a New York (97-95). Después, a 38 segundos del final, firmó el tiro que inclinó definitivamente el encuentro: un fadeaway extremadamente complicado y contestado. El tipo de canasta que resume a un jugador.

Las estadísticas no cuentan toda la historia

Su línea estadística final no es la más brillante de su carrera — 30 puntos con 12/31 en tiros de campo, 2 asistencias y 4 pérdidas de balón — pero la historia solo recordará su 5/9 en el periodo decisivo.

Jalen Brunson dropped 30 tonight.



But none of his buckets were BIGGER than this one!



Knicks take Game 1 in San Antonio 👏 https://t.co/sdoQ9qo5CE pic.twitter.com/oYjhquaWdn — NBA (@NBA) June 4, 2026

“Es un competidor, así de simple“, elogió Mike Brown, su entrenador. “En los momentos más grandes, responde presente. Eso es lo que se supone que hacen los MVP. Pusimos el balón en sus manos diciéndonos que íbamos a vivir o morir con él… y cumplió.“

New York cerró con un parcial de 11-0 para imponerse 105-95 y recuperar la ventaja de campo de entrada. Es la 12ª victoria consecutiva de los Knicks en estos playoffs, y ahora se encuentran a solo tres victorias del título.