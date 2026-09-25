Los Lakers lanzan un nuevo ciclo con su “Big Three”

Una etapa se cerró en Los Ángeles con la salida de LeBron James, y antes de presentar el nuevo proyecto de los Lakers, Rob Pelinka quiso primero rendir homenaje a la que acababa de terminar.

“Estamos agradecidos por la era LeBron”, declaró el presidente de la franquicia. “Los Lakers volvieron a ser un equipo presente regularmente en playoffs, ganaron un título y llegaron a la final de conferencia del Oeste. Fue un período formidable.”

En cuanto fueron informados de su decisión de unirse a otro equipo, Rob Pelinka y JJ Redick definieron rápidamente tres prioridades para reorganizar la plantilla: retener a Austin Reaves, incorporar a un pívot capaz de convertirse en uno de los pilares de la franquicia y rodear a Luka Doncic de jugadores más jóvenes, capaces de abrir el espacio en cancha pero también de defender.

¿Kessler, el complemento ideal del dúo Doncic-Reaves?

“Sentimos que hemos alcanzado esos tres objetivos”, resumió Rob Pelinka. Los Lakers extendieron el contrato de Austin Reaves y armaron un traspaso para hacerse con Walker Kessler. A los 25 años, el pívot se presenta como la pieza que faltaba para equilibrar al equipo en ambos lados de la cancha. JJ Redick lo ve como el complemento ideal de Luka Doncic y Austin Reaves, a quien Walker Kessler ya se cruzó en la selección nacional.

“Es un encaje perfecto para Luka y AR”, explicó incluso el entrenador de los Lakers. “Su protección del aro le va a permitir convertirse en el pilar de nuestra defensa, en un área donde tuvimos dificultades. Cambiábamos mucho en los bloqueos con los cinco jugadores estas últimas dos temporadas, pero era por necesidad. Ahora queremos mantener a Walker cerca del aro para que proteja el cesto.”

Buen reboteador, Walker Kessler también debe aprovechar la calidad de pase de los dos creadores de juego, en un equipo que dominó la NBA en cantidad de mates de alley-oop la temporada pasada. Para Rob Pelinka, los pívots jóvenes capaces de pesar en ambos lados de la cancha se convirtieron en un bien escaso.

“Los pívots de 25 años capaces de jugar en ambos lados de la cancha y encajar perfectamente junto a Luka y Austin prácticamente no existen”, insistió. “Cuando se presenta esa oportunidad y tienes una superestrella como Luka en tu equipo, tienes que aprovecharla. Walker hace mejor a Luka, hace mejor a Austin, y lo inverso también es cierto.”

Una plantilla construida para defender mejor

La llegada de Walker Kessler, totalmente recuperado de su lesión en el hombro, también le va a permitir a JJ Redick revisar su sistema defensivo. El entrenador quiere inspirarse especialmente en la manera en que San Antonio utiliza a Victor Wembanyama, manteniendo a su pívot cerca del aro.

Alrededor del ex de Utah, Los Ángeles considera haber reunido suficientes defensores exteriores para presionar al portador del balón. Matisse Thybulle, Ziaire Williams, Quenton Grimes y el joven Cameron Carr deben aportar especialmente altura, actividad y versatilidad en las alas.

Sandro Mamukelashvili y Kevon Looney ofrecerán otros perfiles en el sector interior.

“Tenemos a los jugadores capaces de defender cancha completa y perturbar al rival, y después a Walker detrás de ellos”, resumió JJ Redick. “La combinación entre su protección del aro y nuestros defensores exteriores nos entusiasma mucho.”

La salida de LeBron James también aclara la nueva jerarquía. Los Lakers ahora son el equipo de Luka Doncic y Austin Reaves, a quienes Rob Pelinka asocia con Walker Kessler para formar el nuevo trío principal de la franquicia.

“Es su equipo”, confirmó JJ Redick. “Siempre le pedí a cada uno que liderara a su manera, pero vamos a seguir desarrollando a Luka y Austin como líderes.”

Luka Doncic involucrado en el reclutamiento

Luka Doncic ya se involucró en este nuevo rol organizando una estadía grupal en Eslovenia. Los jugadores conocieron especialmente Liubliana, los Alpes y el lago Bled, en una primera etapa importante en la construcción del grupo. Al final del viaje, cada jugador escribió una pequeña nota para agradecer al esloveno.

Desde el regreso del equipo a Los Ángeles, Austin Reaves por su parte se impuso como uno de los líderes cotidianos en los entrenamientos. Rob Pelinka también asoció a Luka Doncic en la construcción de la plantilla.

“Cuando puedes construir algo junto a una estrella como Luka y adaptar un equipo a su alrededor, obtienes su compromiso”, explicó el dirigente. “Luka es el mejor atacante del mundo. Tener a un jugador como él cada noche, a los 26 años, es una oportunidad especial que nos obliga a hacer cosas particulares a su alrededor.”

Una plantilla más joven y con mayor profundidad

El promedio de edad del grupo ahora se sitúa alrededor de los 26 o 27 años, en coherencia con el de Luka Doncic y Austin Reaves. A diferencia de temporadas anteriores, los Lakers también contrataron a varios jugadores con contratos de varias temporadas. La idea es, en efecto, evitar tener que reconstruir cada verano una rotación compuesta en gran parte por jugadores contratados por una sola temporada o al salario mínimo.

The average age of the Lakers starting 5:



Last season: 31.2

This Season: 26.2



The Lakers will only have one player on their roster over 28-years-old going into the 2026-27 season😳 pic.twitter.com/dV22rBHVcH — BetMGM 🦁 (@BetMGM) July 27, 2026

“Esta era debe ser la de la continuidad y la profundidad”, resumió Rob Pelinka. “Reunimos a jugadores de una edad y una etapa de carrera similares para permitirles progresar juntos.”

Para JJ Redick, esta nueva plantilla presenta sobre todo una coherencia que a veces faltaba anteriormente. “Por primera vez en tres años, tengo la sensación de que las piezas realmente encajan”, afirmó.

Esta profundidad también debe permitirle ampliar su rotación. Seis o siete jugadores exteriores pueden aspirar a minutos de juego, mientras que varios puestos en el quinteto titular todavía están por definirse. JJ Redick se dice seguro de tres titulares con su nuevo “Big Three”, pero cuenta con el training camp para definir a los demás candidatos.

“Habrá misiones muy precisas que cumplir para poder jugar”, advirtió el entrenador. “Si no las cumples, no vas a jugar. Así de simple.”

Un último traspaso sigue siendo posible

De todos modos, todavía queda un asunto por resolver antes de la reanudación de actividades, ya que los Lakers actualmente tienen 16 jugadores con contrato garantizado, cuando solo 15 podrán comenzar la temporada regular.

La competencia durante el campamento puede llevar a un corte, pero Rob Pelinka tampoco descarta un traspaso que permita enviar dos contratos para recuperar a un solo jugador.

“Tenemos hasta el primer partido para dejar que la competencia designe a los 15 mejores jugadores”, explicó. “Pero también podemos considerar un traspaso, enviando a dos jugadores para traer a uno.”

El ex agente de Kobe Bryant recuerda además que la plantilla nunca será considerada como definitivamente cerrada. El comienzo de temporada y luego la trade deadline ofrecerán otras oportunidades para corregir sus debilidades.

En los Lakers, nunca se habla de reconstrucción

Pese a la salida de LeBron James y la magnitud de los cambios, los Lakers se niegan sin embargo a hablar de reconstrucción. Rob Pelinka considera que la franquicia no tiene el lujo de atravesar varias temporadas difíciles para acumular selecciones altas de draft, como pudieron hacerlo Oklahoma City o San Antonio.

Summary of today's season-opening press conference with Rob Pelinka and JJ Redick:



🔻 LUKA DONCIC:

🔸 Pelinka called him "the world's greatest offensive player"

🔸 Said the whole roster was "retrofitted around Luka"

🔸 Players wrote him handwritten thank-you notes for Slovenia… pic.twitter.com/ryENHtpIPW — 𝐏𝐮𝐫𝐩𝑮𝒐𝒍𝒅 🏆 (@PurpGoldLakers) September 24, 2026

“Las expectativas son las mismas cada año: ganar, llegar a playoffs y hacer un recorrido largo”, recordó. “Nunca les pediremos a los hinchas que tengan paciencia respecto a nuestras ambiciones de título. Es la naturaleza de esta franquicia.”

JJ Redick se muestra igual de ambicioso, aunque recuerda que un equipo capaz de ganar el título no se construye sobre el papel en septiembre.

“Ningún equipo está ya al nivel de un campeón el 29 de septiembre”, declaró. “Es un proceso que continúa durante toda la temporada. Pero estoy convencido de que vamos a evolucionar para convertirnos en un equipo de ese nivel este año.”

Los Lakers, entonces, no consideran esta pretemporada como una simple transición post-LeBron. Después de retener a Austin Reaves, encontrar a su pívot y rejuvenecer su rotación, quieren abrir de inmediato un nuevo ciclo alrededor de Luka Doncic, con la ambición de hacer crecer ese núcleo sin renunciar a los resultados a corto plazo.