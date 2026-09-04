Los Lakers esperan a sus nuevos dueños para continuar con su revolución

El proyecto de modernización de los Lakers está momentáneamente detenido. Tras años con una estructura reducida, la franquicia había comenzado a fortalecer su organigrama bajo Mark Walter, inspirándose especialmente en el funcionamiento de los Dodgers. Pero la salida sorpresiva del empresario cambió por completo el panorama.

Según The Athletic, los Lakers continúan realizando entrevistas para algunos puestos. No sería del todo exacto, entonces, hablar de un “congelamiento en las contrataciones”, como había dicho recientemente Brian Windhorst.

“Conozco a un directivo que estaba a punto de dejar un equipo para unirse a los Lakers”, explicaba el periodista de ESPN, antes de aclarar que el proceso se había interrumpido de forma abrupta.

En los hechos, sin embargo, las contrataciones más importantes están efectivamente paralizadas. Varias fuentes cercanas a la franquicia consideran que sería imprudente incorporar directivos clave dentro de la organización mientras Bob Iger y Josh Kushner todavía no han asumido oficialmente el control.

Josh Kushner rode the AI wave to an eleven-digit fortune, as his VC firm Thrive Capital nearly tripled its assets thanks to smart bets on OpenAI and SpaceX. Now he’s looking to spend some cash on the NBA’s Lakers. pic.twitter.com/h8UZdchJjl — Forbes (@Forbes) August 29, 2026

El segundo puesto de GM asistente sigue vacante

Este es precisamente el caso del segundo puesto de GM asistente que Rob Pelinka quería crear. En mayo, el dirigente había anunciado una “búsqueda amplia”. “Vamos a contratar a dos GM asistentes, ese es el plan”, explicaba entonces. Uno debía supervisar el scouting y el desarrollo de jugadores, y el otro, el tope salarial, las estadísticas avanzadas y los datos.

La mitad del proyecto se completó con la llegada de Rohan Ramadas, exdirectivo de los Pelicans, nombrado GM asistente a cargo de estrategia y datos. “Rohan es una incorporación importante y sólida para nuestra oficina”, había destacado Rob Pelinka.

En cambio, el segundo puesto sigue sin cubrirse. Los Lakers intentaron atraer a Steve Senior, de los Wolves, así como a Prosper Karangwa, de los Sixers, pero ambos directivos prefirieron quedarse en sus respectivas franquicias. Los Angeles también debe reforzar todavía su scouting profesional.

Esta pausa llega justo cuando Mark Walter quería, precisamente, transformar una organización considerada rezagada en varios aspectos. Andrew Friedman y Farhan Zaidi, dos de las mentes de los Dodgers, habían sido vinculados especialmente a esta modernización. Queda por ver qué parte de esta “Dodgerización” sobrevivirá.

Varios empleados se mostrarían optimistas ante la llegada de Bob Iger y Josh Kushner, y algunos consideran que la influencia de los Dodgers había llevado demasiado lejos el uso de las estadísticas avanzadas, con un enfoque considerado directamente arrogante por parte de algunos miembros de las operaciones de básquet y del vestuario.

Pero mientras los nuevos dueños definen su propio rumbo, los Lakers avanzan, por ahora, a paso lento.