¡Juega cinco minutos contra Valencia Basket y explota! Un crack se pone en el mercado Euroliga 

El mercado de la Euroliga podría ofrecer oportunidades interesantes de cara al próximo verano, especialmente para los equipos que busquen reforzar su perímetro con jugadores de nivel contrastado sin tener que pagar un traspaso. Una de las grandes estrellas de la competición, que ha sido apartado por su club, acaba contrato a final de la presente campaña y puede convertirse en una próxima ganga.

Olympiacos aparta a Tyler Dorsey tras ganar a Valencia Basket

El Olympiacos ha apartado a Tyler Dorsey tras la histórica remontada contra Valencia Basket y le ha ordenado regresar a Atenas después de sus críticas públicas al cuerpo técnico y al club. El escolta estadounidense, internacional con Grecia, mostró su malestar en redes sociales por la reducción de sus minutos y cuestionó su continuidad en el equipo: “Mis minutos de juego disminuyeron de la nada. Pero no hay necesidad de que lo diga todo ahora. Ya se sabrá la verdad sobre cómo me han tratado aquí; ¡no todo es lo que parece desde fuera!”.

El conflicto deja en el aire el futuro de Tyler Dorsey en Grecia, cuyo protagonismo ha disminuido esta temporada y que termina contrato al final del curso. Como consecuencia de la decisión del club, el jugador no estará en el próximo partido de Euroliga, ante el Barça Basket en el Palau Blaugrana (viernes a las 20:30 horas).

El bajón de protagonismo de Tyler Dorsey y una ganga en el mercado de la Euroliga

En la temporada 2025-26, Tyler Dorsey promedió 15,9 puntos en 25,2 minutos por partido en la Euroliga, mientras que en el inicio del actual curso sus cifras han bajado a 12,6 puntos y 18,4 minutos en cinco encuentros. Pese a esta pérdida de protagonismo, mantiene buenos porcentajes de acierto, con un 48,8 % en tiros de campo y un 40,7 % en triples en la competición.

En el partido ante Valencia Basket apenas disputó cinco minutos. La competencia en el perímetro del conjunto griego es elevada, con Evan Fournier y Jean Claudio Montero entre los jugadores con mayor presencia en pista: ambos superan los 24 minutos por encuentro en las estadísticas disponibles. No obstante, Dorsey sigue siendo uno de los principales anotadores del equipo y su 40,7 % en triples le convierte en una amenaza desde el perímetro, aunque la distribución de minutos ha reducido su peso en la rotación.

En caso de que su situación en el club griego no mejore, Dorsey podría convertirse en una ganga en el próximo mercado de verano de la Euroliga, ya que terminará contrato y será agente libre. Su perfil puede resultar muy interesante para cualquier equipo que busque reforzar el perímetro e incorporar a un anotador con capacidad para castigar a las defensas desde la línea de tres puntos.