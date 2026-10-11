A Valencia Basket se le abre una vía en el mercado NBA y así está su posible fichaje

Los últimos descartes de la NBA vuelven a situar el mercado estadounidense en el punto de mira de los equipos de la Euroliga. Con las franquicias ultimando sus plantillas antes del inicio de la temporada, algunos jugadores sin hueco en la mejor liga del mundo pueden convertirse en oportunidades interesantes para reforzar los proyectos europeos, donde hay clubes ACB metidos en la pelea por estas situaciones.

Christian Koloko, cortado en la NBA y una opción en el mercado de la Euroliga

Christian Koloko se ha quedado oficialmente sin sitio en la NBA. Los New Orleans Pelicans han decidido prescindir del pívot camerunés, cuyo contrato no estaba garantizado. El jugador fue una de las opciones que valoró el Barça Basket durante el verano para reforzar su juego interior, pero su fichaje por la franquicia estadounidense frustró su posible llegada al Palau.

Koloko destaca por sus 2,13 metros de altura, su movilidad y su capacidad para proteger el aro, cualidades que podrían encajar en las necesidades interiores del Barça Basket si el club catalán vuelve a valorar su incorporación. A lo largo de su trayectoria en la NBA, ha pasado por Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks y New Orleans Pelicans. Además, su condición de jugador cotonou le permitiría competir en la ACB sin ocupar plaza de extracomunitario.

¿Podría Valencia Basket ser una opción para Christian Koloko?

Valencia Basket es otro de los equipos que está estudiando el mercado NBA en busca de un refuerzo interior. El conjunto taronja continúa rastreando posibles incorporaciones para completar su plantilla y mejorar sus prestaciones cerca del aro. En este contexto, Koloko podría ser una alternativa por su físico y su altura, aunque su perfil no termina de ajustarse a las características que busca el equipo.

Por el momento, tal y como ha informado Superdeporte, el interés de Valencia Basket en el pívot camerunés parece reducido. Koloko destaca por su capacidad intimidatoria y su protección del aro, pero ofrece menos recursos ofensivos y amenaza exterior de los que requiere el juego del equipo dirigido por Xavi Albert. Su encaje en los esquemas taronja genera dudas, por lo que, aunque su disponibilidad lo convierte en una opción más en el mercado, no parece una prioridad en estos momentos.