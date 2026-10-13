¿Quién sale de los Lakers? La cuenta del corte a una semana del cierre de la plantilla

La cuenta tiene 16 nombres garantizados para 15 plazas, dos jugadores con contrato de prueba peleando por un lugar y tres cupos de two-way ya ocupados. Los números de la pretemporada ayudan a entender quién está en la cuerda floja.

Cómo funciona el corte de plantilla de la NBA: 15 jugadores y tres cupos two-way

Cada equipo de la NBA puede tener hasta 15 jugadores en la plantilla principal durante la temporada regular, además de tres cupos de two-way, contratos que permiten circular entre la NBA y la G League. Los contratos de pretemporada, llamados Exhibit 10, no garantizan nada: quien firma va al training camp, pero solo se queda si el equipo abre un cupo o convierte el acuerdo en two-way.

Los Lakers llegan a la última semana con 16 jugadores de salario garantizado: Luka Dončić, Austin Reaves, Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Jarred Vanderbilt, Collin Sexton, Jaden Hardy, Jake LaRavia, Dalton Knecht, Cameron Carr, Kevon Looney, Matisse Thybulle, Ziaire Williams, Bronny James y Adou Thiero. Los cupos de two-way los ocupan Arthur Kaluma, Chris Mañon y AK Okereke. Y todavía están Cole Swider y Rafael Castro, con contrato de prueba.

Dalton Knecht, Jaden Hardy y Bronny James: los Lakers en la cuerda floja

Dalton Knecht es el favorito de la prensa estadounidense para salir. El periodista Jovan Buha, que cubre al equipo a diario, fue directo a comienzos de mes: “Dalton y Hardy probablemente son los dos de los que quieren deshacerse. Creo que Dalton sería el cortado”. El problema es el costo: su salario de $4,2 millones esta temporada está garantizado, y los Lakers todavía deben decidir antes del 31 de octubre sobre la opción del cuarto año de su contrato de novato. Por eso, un traspaso sería la salida preferida, con los Bulls y los Hornets citados como posibles interesados, como contamos en la nota sobre la cuenta que amenaza a Knecht.

Draymond on Dalton Knecht potentially being odd man out of Lakers roster "After that trade that got voided by the Hornets, Dalton Knecht just been in purgatory ever since and ultimately I think it ruined him and I don’t know who his agent is but I blame his agent… the fact that he’s still on the Lakers right now is absolutely awful, awful representation… and by the way, what he needs to understand is, everything ain’t gonna be perfect… come back and kick everybody a**… you say ‘f**k them, I’ll go in practice the next day, (Dunk it and yell) ‘Trade me again motherf**kers!’, that’s how I approach it, but you know, everybody don’t approach it the same." — The Draymond Green Show (@DraymondShow) October 7, 2026

Jaden Hardy es el otro nombre citado por Buha. En la pretemporada mostró lo mejor y lo peor que tiene: 27 puntos en 42 minutos, pero con 8 aciertos en 21 tiros, 3 de 12 en triples y 9 pérdidas. Con él en cancha, los Lakers recibieron 15 puntos más de los que anotaron.

Bronny James ya fue objeto de debate, pero salió adelante. Lideró la pretemporada de la NBA en asistencias totales y sumó 59 minutos, el tercer mayor tiempo del grupo. Como mostramos, acumuló más pases de canasta que incluso Nikola Jokić, aunque con 8 pérdidas. Según Heavy, los Lakers no están ofreciendo al hijo de LeBron en traspasos.

Cole Swider y Rafael Castro: contratos de prueba en los Lakers

Swider y Castro no compiten por una de las 16 plazas, pero su destino depende de lo que ocurra con ella. Swider, que volvió a los Lakers cuatro años después de su primer paso, anotó 10 puntos en 16 minutos y acertó 3 de 4 triples contra los Warriors. Castro llegó el viernes, contratado tras ser cortado por los Rockets, para reforzar la zona que más preocupa: la pintura, que viene perdiendo la batalla de los rebotes, como muestran los números del mayor problema de los Lakers.

Para que uno de ellos se quede, los Lakers tendrían que abrir un segundo lugar en la plantilla principal, lo que significaría cortar o traspasar a dos jugadores garantizados, o esperar un cupo de two-way. Hoy los tres están ocupados, y Redick ya dijo que el equipo está “invirtiendo en el desarrollo” de Mañon, que anotó 21 puntos en 40 minutos.

Un traspaso de dos jugadores por uno también resolvería la cuenta y abriría espacio para Swider o Castro. Hasta el 19 de octubre, los Lakers deben cerrar la lista, y la plantilla que debute contra los Warriors, el 21 de octubre, mostrará qué apuesta hizo la directiva.