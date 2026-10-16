Los Lakers buscan una puerta de salida para un alero de primera ronda: negocian con los Bucks

Con el inicio de la temporada regular a la vuelta de la esquina, los Lakers y los Bucks buscan realizar ajustes. Según Jake Fischer, ambas franquicias han hablado de un traspaso en torno a Dalton Knecht y Jericho Sims.

El escenario contemplado permitiría a Los Ángeles ceder a Dalton Knecht junto con varias elecciones de segunda ronda del Draft. A cambio, los Lakers recibirían a Jericho Sims, lo que les permitiría reequilibrar su plantilla reforzando el juego interior.

Los Lakers podrían cortar a Dalton Knecht antes del lunes

Los Bucks, sin embargo, no tendrían previsto quedarse con Dalton Knecht. El exjugador de primera ronda del Draft sería cortado de inmediato para liberar una plaza en la plantilla, de modo que Milwaukee recibiría sobre todo elecciones del Draft.

The Lakers and Bucks have discussed a Dalton Knecht-for-Jericho Sims swap, per @JakeLFischer “League sources say that the Lakers and Bucks have held exploratory trade discussions on a framework that would ship former first-round selection Dalton Knecht to Milwaukee (along with second-round draft capital) in exchange for big man Jericho Sims. Yet it must be said that I’ve also heard some pessimism from sources briefed on those talks that such a trade will actually go through.” (Via https://t.co/jfGMqzVlLT) — NBACentral (@TheDunkCentral) October 16, 2026

Según el periodista, las conversaciones están poco avanzadas y su resultado está lejos de estar garantizado. Incluso habría cierto pesimismo sobre la posibilidad de que ambos equipos cierren la operación.

Si no se concreta ningún acuerdo, los Lakers podrían separarse directamente de Dalton Knecht antes del lunes. La franquicia californiana busca así afinar su rotación y ajustar su plantilla antes del inicio de la temporada regular, desprendiéndose de un jugador que parece no haberse recuperado nunca de su traspaso abortado…

Los Bucks quieren liberar una plaza sin perder a Pete Nance

Milwaukee también debe resolver su propio atasco en la plantilla. Además de Jericho Sims, los dirigentes han estudiado traspasos que involucran a Caris LeVert y Kevin Porter Jr.

El objetivo de los Bucks sería, entre otros, conservar a Pete Nance. Como su contrato no está garantizado, Milwaukee podría cortarlo antes de ofrecerle un contrato two-way. Pero la franquicia teme que otro equipo aproveche su paso por el mercado para hacerse con él.

Un traspaso permitiría, por tanto, a los Bucks liberar una plaza sin correr el riesgo de perder a Pete Nance. Queda por ver si las elecciones del Draft que ofrecen los Lakers bastarán para convencer a Milwaukee de participar en la operación.