El fichaje de Lonnie Walker por Besiktas tiene implicaciones para UCAM Murcia y DeJulius

Lonnie Walker IV ya es jugador del Besiktas, pero la consecuencia que interesa en Murcia sigue pendiente: qué espacio tendrá ahora David DeJulius en el equipo turco. El estadounidense continúa cedido por el UCAM Murcia y, según informa Olga Lorente, el Besiktas no ha contactado con la entidad universitaria para abordar su salida. La incorporación del escolta añade competencia exterior; no supone, por sí misma, una operación de regreso del base a la Liga Endesa.

El dato que importa en Murcia: DeJulius sigue cedido

Olga Lorente ha explicado en X que la cesión de DeJulius es remunerada y que, si el Besiktas quiere sacarlo del equipo, debe ponerse en contacto con UCAM Murcia. La periodista precisa que ese contacto no se ha producido, de momento, pese a la llegada de Walker. Es la información que permite separar el movimiento confirmado del escenario que podría abrirse después.

🏀 Sobre David DeJulius:



El base americano está CEDIDO en Besiktas por el UCAM Murcia (cesión pagada). Si los turcos quieren sacarlo del equipo, deben ponerse en contacto con Murcia y eso no ha sucedido, de momento (pese a la llegada de Walker).



Más en: https://t.co/deottmu8s4 pic.twitter.com/K5lQltFKwq — Olga Lorente (@OlguitaLorente) October 15, 2026

El vínculo con Murcia no desapareció con su marcha a Turquía. El acuerdo anunciado en septiembre ratificaba los derechos contractuales del club universitario y establecía una cesión por una temporada con compensación económica. La tabla oficial de mercado de la ACB también recoge su salida al Besiktas en calidad de cedido. Por tanto, una eventual reorganización de la plantilla turca tendría que contemplar esa situación contractual, movimiento que puede que De Julius no acoga con agrado ya que, desde inicios de año, ya mostraba su interés de salir del equipo pimentonero.

Walker aumenta la competencia, pero no sustituye automáticamente al base

El Besiktas ha presentado a Lonnie Walker que se quedó recientemente sin equipo, con experiencia en la NBA y pasos por Zalgiris y Maccabi. Su llegada incorpora otro jugador capaz de asumir tiros y protagonismo ofensivo. Esa mayor competencia podría afectar al reparto de minutos y posesiones de DeJulius, aunque todavía no permite concluir que vaya a provocar su salida.

Hay además una diferencia de funciones. No olvidemos que Walker es base. Ambos pueden compartir pista, serían jugadores complementarios, ya que los exteriores de Besiktas con capacidad anotadora también necesitan jugadores que organicen y le hagan llegar el balón, la clave será cómo distribuya el equipo turco las responsabilidades de su perímetro, y no únicamente cuántos exteriores tenga en plantilla.

La necesidad de UCAM no convierte el regreso en una negociación

El asunto cobra interés para la afición porque la dirección del UCAM atraviesa dificultades. La lesión de Juani Marcos ante La Laguna Tenerife ha añadido un problema físico al debate sobre el rendimiento de los bases. Ese contexto explica que se mire hacia DeJulius, pero no acredita un acercamiento. Es muy improbable su vuelta, a pesar del cambio de agenciad el jugador, pero habrá que comprobar si Walker modifica su papel en Turquía y si el Besiktas plantea alguna gestión a Murcia.