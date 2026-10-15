Covirán Granada ficha a Kravic y Gauzin: qué pueden cambiar en su juego

El Covirán Granada ha respondido a las lesiones con dos incorporaciones que pueden influir en su manera de atacar. Dejan Kravic firma hasta final de temporada para cubrir la ausencia prolongada de Abdou Thiam, mientras Matthieu Gauzin llega por un mes ante las bajas de Lluís Costa y Jonathan Rousselle. Los fichajes ofrecen una solución inmediata y, en el caso del francés, la posibilidad de evaluar un perfil complementario en una posición cuya fragilidad ya se había señalado antes del inicio liguero.

Las lesiones siguen dejando incompleta la plantilla de Coviran Granada

La baja más larga es la de Abdou Thiam, que estará aproximadamente entre seis y ocho meses fuera por una rotura proximal del tendón conjunto del bíceps femoral y semitendinoso de la pierna izquierda. Costa sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho por un golpe ante el Tizona, sin plazo cerrado de regreso. A estos problemas se añaden los partes previos de Rousselle, por un esguince de tobillo izquierdo, y Álvaro Fernández, por una lesión muscular en el aductor derecho. Como dato curioso, Arturo Ruiz no ha podido trabajar ni un sólo día con su roster al completo esta temporada, los problemas físicos o las ventanas FIBA siempre han tenido alguna pieza fuera del trabajo diario. Este handicap está condicionando el inicio de la temporada de Coviran Granada.

Kravic puede dar continuidad al ataque desde el bloqueo directo

Kravic llega con experiencia reciente en Primera FEB: la pasada temporada consiguió el ascenso con el Obradoiro y, según los datos difundidos por el Covirán, promedió 9,8 puntos y 5,7 rebotes en 19 minutos. Su utilidad puede ir más allá de recuperar efectivos bajo el aro. En su presentación con el conjunto gallego en octubre de 2025, Diego Epifanio destacó su lectura del juego, las continuaciones tras bloqueo y su aportación reboteadora. Son características que ofrecen una referencia concreta para entender su posible encaje.

Desde esa base, Arturo Ruiz podría encontrar una vía para simplificar las primeras conexiones con los nuevos bases: bloqueo directo, continuación hacia canasta y una decisión clara para el manejador. Si Kravic obliga a un defensor exterior a ayudar dentro, aparecerían oportunidades para sacar el balón al perímetro. Esa es la consecuencia táctica que puede buscar Granada: generar ventajas colectivas mediante la conexión entre base y pívot. Su adaptación y la coordinación con los pasadores determinarán hasta dónde puede explotarla.

Gauzin: un mes para evaluar una alternativa que puede ser útil después

Mattiheu Gauzin, base de 25 años y 1,92 metros, presenta un perfil de base-escolta que Antibes describía, a través de su entrenador JD Jackson, como dinámico, atlético y rápido en ambos lados de la pista. En la liga regular de la segunda división francesa de 2025-26 firmó 11,7 puntos, 3,5 asistencias y 1,9 pérdidas por encuentro. Esa combinación de anotación y pase permite plantear un reparto de la creación: conducir transiciones, iniciar el bloqueo directo y facilitar que exteriores como Greg Parham reciban el balón con una ventaja ya generada. Es una posibilidad de encaje, pendiente de comprobar en Primera FEB.

Su interés para el Covirán también puede estar en lo que aporte cuando se recuperen los lesionados: otro jugador capaz de subir el balón, compartir pista con un director y repartir el esfuerzo de la posición. Para valorar una eventual continuidad habrá que observar si mantiene el orden en estático, elige bien tras bloqueo y reduce la necesidad de recurrir a soluciones improvisadas. No hay anunciada una ampliación de su contrato. El mes firmado permitirá evaluar esa alternativa, con una primera oportunidad en Zamora ya que el club granadino anunció que ambos refuerzos estarán disponibles para el encuentro del sábado.