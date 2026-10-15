La ganga del mercado NBA aterriza en el Besiktas: las claves de un fichaje de impacto en Euroliga 

Los equipos de la Euroliga vuelven a mirar hacia la NBA para reforzar sus plantillas con jugadores que no encuentran sitio en la mejor liga del mundo. La llegada a Europa puede ofrecerles minutos, continuidad y un papel protagonista, mientras que los clubes incorporan talento con experiencia al máximo nivel sin tener que afrontar necesariamente grandes traspasos. Un mercado de oportunidades en el que la capacidad anotadora y el encaje en el proyecto pueden marcar la diferencia.

Lonnie Walker IV jugará en el Besiktas de la Euroliga

Lonnie Walker IV continuará su carrera en Europa tras quedarse sin sitio en la NBA. Según ha informado Sotiris Vetakis, periodista del medio Betaredes, el escolta estadounidense ha alcanzado un acuerdo con el Besiktas, que busca reforzar su plantilla después de un inicio irregular de temporada: es duodécimo en la Euroliga y ocupa la antepenúltima posición en la liga turca.

El jugador estadounidense regresa así al baloncesto europeo tras su breve paso por los Denver Nuggets, que prescindieron de sus servicios después de la pretemporada. Walker viene de firmar una destacada campaña en el Maccabi Tel Aviv, con unos promedios de 15,2 puntos, 2,5 rebotes y 2,2 asistencias, además de un 40 % de acierto en triples.

Los pretendientes de Lonnie Walker IV en la Euroliga antes de fichar por el Besiktas

Uno de los movimientos que hacía presagiar un nuevo destino en Europa para Lonnie Walker IV esta temporada fue su cambio de representante, al incorporarse a BeoBasket, la agencia dirigida por Miško Ražnatović. La decisión llegó en un momento clave, después de que los Denver Nuggets prescindieran de él tras apenas dos partidos de pretemporada, en los que promedió 2 puntos en 8,6 minutos por encuentro.

Pese a haber sido elegido en el puesto 18 del Draft de la NBA de 2018 y haber pasado por los San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets, el escolta no ha conseguido consolidarse de nuevo en la liga estadounidense. Su breve etapa en Denver ha reducido sus opciones de encontrar equipo en la NBA, por lo que regresar a la Euroliga se presentaba como una alternativa para continuar su carrera al máximo nivel.

Antes de que el Besiktas se situara como favorito para hacerse con sus servicios, Partizan, Maccabi Tel Aviv y Real Madrid figuraron entre los posibles destinos vinculados al jugador. El interés del conjunto madridista surgió ante la necesidad de valorar alternativas para reforzar el perímetro tras la lesión de Gabriel Deck, aunque finalmente el club no acudirá al mercado para cubrir su baja.

¿Por qué puede ser atractivo el Besiktas para Lonnie Walker IV?

El Besiktas es un destino atractivo para Lonnie Walker IV porque le ofrece la posibilidad de asumir un papel protagonista y recuperar el peso ofensivo que busca tras quedarse sin sitio en la NBA. Aunque la plantilla turca cuenta con exteriores como Scottie Wilbekin, Jaylen Nowell, David DeJulius y Devon Dotson, Walker destaca por su capacidad anotadora, su juego en el uno contra uno y su amenaza desde el triple. La competencia en el perímetro existe, pero la presencia de varios jugadores con perfil de base también podría permitirle compartir pista con ellos y actuar como escolta anotador, sin asumir toda la responsabilidad en la dirección.