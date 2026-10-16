El quinteto de los Lakers aún tiene dos plazas sin dueño

Dončić, Reaves y Kessler forman el trío titular de los Lakers, y las dos plazas que faltan siguen abiertas antes del partido del viernes contra los Nuggets. En cuatro partidos de pretemporada, Redick usó cuatro quintetos diferentes, y solo Quentin Grimes fue titular en todos, algo que ya se intuía cuando el entrenador habló de las dos plazas.

Lo que Redick ya decidió sobre el quinteto titular de los Lakers

Tres nombres no están en discusión. Dončić es el dueño del ataque, Reaves renovó en verano para ser el segundo nombre del equipo y Kessler llegó para resolver la pintura. El entrenador confirmó a los tres el domingo y dejó el resto abierto, con la justificación de que las lesiones del training camp no dejaron jugar al equipo completo.

Junto a dos creadores de juego y a un pívot que no tira desde fuera, los Lakers necesitan aleros que defiendan y que castiguen la defensa que dobla a Dončić. Quien haga las dos cosas a la vez se queda la plaza.

Quentin Grimes, el favorito para el quinteto titular de los Lakers

Quentin Grimes fue el único titular en los cuatro partidos y el que más estuvo en pista, con 97 minutos. Anotó 49 puntos y acertó 7 de 17 en triples, números de quien fue fichado para anotar. El saldo negativo de 12 puntos pesa menos de lo que parece: buena parte vino de la derrota por 124-98 en San Francisco, en un partido en el que los Lakers empezaron sin Dončić, Reaves ni Kessler.

También cumple un papel que el equipo perdió con la salida de Marcus Smart: defender al mejor base rival y proteger a Reaves en defensa.

Jake LaRavia, Thybulle o Thiero: la lucha por la quinta plaza de los Lakers

Si Grimes está casi dentro, la última plaza sigue abierta entre perfiles distintos. Jake LaRavia tiene el mejor argumento estadístico: 7 de 13 en triples y los Lakers 22 puntos por delante cuando él estuvo en pista. Fue titular dos veces, incluido el único partido con Kessler.

Matisse Thybulle es el nombre de la defensa. Solo anotó 13 puntos y acertó 3 de 12 de lejos, pero el equipo ganó por 16 con él en pista, y Redick también lo alineó junto a Kessler en Las Vegas. Adou Thiero fue titular dos veces y recibió elogios de Redick, pero no acertó ninguno de los cuatro triples que intentó.

Sandro Mamukelashvili es el máximo anotador de la pretemporada, con 52 puntos y 10 de 17 en triples, solo que es pívot de origen y tiende a pelear por minutos desde el banquillo, no por una plaza junto a Kessler. Ziaire Williams jugó una vez, fue titular y acertó los tres triples que intentó, antes de que una lesión en el pie lo apartara de los últimos partidos.

El único ensayo con Kessler

Redick solo montó un quinteto con el nuevo pívot, el martes, en Las Vegas: Reaves, Grimes, Thybulle, LaRavia y Kessler. Sin Dončić, que tuvo descanso, el equipo llegó a tener 20 puntos de ventaja y perdió 101-89. Kessler jugó 16 minutos, anotó 11 puntos y capturó 9 rebotes, y los Lakers ganaron por 15 con él en pista.

Es poco para sacar conclusiones, y precisamente por eso importa el viernes. El partido contra los Nuggets debería ser el primero con Dončić, Reaves y Kessler juntos, y ESPN lista a Ziaire Williams y a Thiero como dudas con opciones de volver, como contamos al hablar de quién puede regresar para el último ensayo.

Lakers – Nuggets: qué esperar del último partido de pretemporada

El partido empieza a las 23:30 de Brasilia (04:30 del sábado en la España peninsular), en la Crypto.com Arena. Si Redick repite a Grimes y LaRavia con el trío, el mensaje queda claro. Si cambia a LaRavia por Thybulle, la discusión seguirá hasta la víspera del debut, el 21 de octubre, contra los Warriors.

Hay además un detalle que altera la cuenta: hasta el lunes los Lakers deben cerrar la plantilla con 15 contratos garantizados, y un traspaso de dos por uno podría traer otro nombre a la pelea. El quinteto del debut depende, por tanto, de quién esté en la plantilla el fin de semana.