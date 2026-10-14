Los Angeles Lakers: Los Warriors arruinan el gran estreno de Walker Kessler

En el esperanzador debut de Walker Kessler, los Lakers llegaron a tener hasta 20 puntos de ventaja sobre los Warriors antes de hundirse en la segunda mitad.

En un T-Mobile Arena lejos de estar lleno, los Lakers controlaron el partido durante mucho tiempo pese a la ausencia de Luka Dončić, al que se dio descanso. Como la temporada pasada, cuando Dončić y LeBron se recuperaban de sus problemas físicos, Austin Reaves cargó con el ataque de los Lakers, mientras que Walker Kessler hizo notar enseguida su presencia en sus primeros botes y rebotes con la camiseta californiana.

Quentin Grimes abrió el marcador desde el triple y después Kessler anotó sus primeros puntos con una bandeja, además de alterar varios tiros rivales. Golden State respondió con un 8-0, antes de que Reaves, Sandro Mamukelashvili y Jake LaRavia castigaran desde la larga distancia. Los dos equipos cerraron el primer cuarto igualados (29-29).

Walker Kessler debuta con buen pie en los Lakers

Walker Kessler aceleró aún más al inicio del segundo cuarto con cuatro puntos y un tapón. Su impacto puso en apuros la zona interior de los Warriors, que no contaban con Draymond Green ni Al Horford, ambos en reposo.

Titular en la posición de pívot, Charles Bassey terminó con 8 puntos, 12 rebotes y 3 tapones, pero el ex pívot de los Spurs sufrió ante los 2,18 m de Kessler. Tras la primera mitad, el nuevo jugador de los Lakers ya sumaba 11 puntos y 9 rebotes en 16 minutos.

Austin Reaves, por su parte, se encendió con diez puntos en el segundo cuarto y llegó al descanso con 23 puntos y 6 asistencias. Quentin Grimes añadió dos bandejas consecutivas para alimentar un 13-4 y permitir a Los Angeles irse a los vestuarios con 13 puntos de ventaja (63-50).

Walker Kessler vs Warriors : 11 PTS 4-6 FG 9 REB (2 Offensive) 1 BLK 1 STL 1 AST Lakers new big man center’s presence on the defensive end is clearly felt any time they attack the rim. He may have only ended up with one blocked shot on the stat sheet but he was bothering everything near him. Can’t wait to see how he will look with full minutes next to Luka Doncic. — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) October 14, 2026

Un 14-0 que lo cambia todo

Walker Kessler no volvió tras el descanso, pero Austin Reaves continuó con su festival con un tiro a media distancia y después un triple. Resultado: los Lakers aumentaron su ventaja hasta 20 puntos.

Golden State cambió entonces por completo el rumbo del partido con un 14-0. Más agresivos en defensa, los hombres de Steve Kerr multiplicaron los dobles marcajes y los robos ante un equipo de Los Angeles cada vez más torpe.

Los Lakers terminaron el tercer cuarto con 6/20 en tiros, con siete fallos desde el triple y ya 18 pérdidas de balón. Su ventaja se redujo a cuatro puntos antes del último cuarto (76-72).

28 POINTS. 10-15 FROM THE FLOOR. Austin Reaves has the hot hand for the @Lakers ‼️ https://t.co/DGHG9bVfsH — NBA (@NBA) October 14, 2026

Podziemski y Lendeborg rematan la faena para los Warriors

Brandin Podziemski igualó nada más empezar el cuarto período y después anotó desde lejos, igual que Gui Santos, para poner a Golden State al mando. Gary Payton II anotó a continuación cuatro puntos seguidos para alejar a los Lakers a ocho puntos.

Tras un breve paso por los vestuarios para tratarse el tobillo, Yaxel Lendeborg pudo volver a la pista y volvió a brillar con 17 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Brandin Podziemski también sumó 17 puntos, y Gui Santos, 10.

Stephen Curry, por su parte, disputó 23 minutos, su mayor tiempo de juego de esta pretemporada, con 11 puntos y 3/9 en tiros. Participó en el inicio de la remontada antes de dejar que los suplentes culminaran el trabajo.

Golden State se impuso finalmente por 101-89 tras limitar a Los Angeles a solo 31 puntos en la segunda mitad. Los Warriors perdieron 20 balones, pero sobre todo transformaron las 30 pérdidas rivales en 26 puntos.

Austin Reaves terminó con 28 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes en 25 minutos. Sandro Mamukelashvili añadió 10 puntos y 7 rebotes, pero el brusco derrumbe del banquillo arruinó por completo la primera salida, muy prometedora, de Walker Kessler.