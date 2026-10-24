Los Lakers de Doncic ganan el derbi a los Clippers y Baba Miller se queda sin jugar

Doncic suma 23 puntos y 11 pérdidas en el 125-117 de los Lakers ante los Clippers, con Baba Miller inédito. De Larrea juega un minuto y Hugo González, tres.

Luka Doncic y Los Angeles Lakers ganaron por 125-117 a Los Angeles Clippers en la madrugada del sábado 24 de octubre, en el primer derbi angelino de la temporada. El esperado cruce entre el exjugador del Real Madrid y Baba Miller no llegó a producirse: el mallorquín se quedó sin minutos en el banquillo de los Clippers.

Once pérdidas de Doncic en la noche de Reaves y Kessler

En el Crypto.com Arena, con salto inicial a las 4:00 horas, hora peninsular, Doncic sumó 23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias en 37 minutos, con 8 de 21 en tiros de campo, 2 de 8 en triples y 5 de 7 en tiros libres, y un +10 en pista. También cometió 11 pérdidas, su máximo en la NBA según la crónica de Associated Press.

El peso ofensivo lo llevaron Austin Reaves, con 28 puntos y 9 asistencias (10 de 13 en tiros), y Walker Kessler, que firmó 22 puntos, 8 rebotes y 6 tapones con 10 de 14 en tiros. El pívot encadena dos partidos seguidos por encima de los 20 puntos por primera vez en sus cinco temporadas en la liga, según AP. Los Lakers tuvieron seis jugadores con al menos 13 puntos, entre ellos Ziaire Williams (14).

El partido llegó empatado al descanso (64-64) y los Lakers lo rompieron con un tercer cuarto de 39-26. La ventaja se redujo hasta seis puntos en el tramo final, pero el equipo de Doncic cerró su segunda victoria en dos jornadas (2-0) y la novena en los últimos 13 derbis.

En los Clippers (1-1), Darius Garland anotó 26 puntos con 6 asistencias, aunque perdió 9 balones de los 26 de su equipo. Brook Lopez aportó 22 puntos desde el banquillo con 8 de 9 en tiros y Rui Hachimura, en su primera visita a los Lakers tras tres temporadas y media allí, sumó 16 puntos y 6 rebotes. Miller, que había debutado el jueves con 4 puntos ante los Kings, como contó Solobasket en la crónica del estreno de De Larrea y Baba Miller, esta vez no jugó.

De Larrea, un minuto en Indianápolis; Aldama sigue de baja

Los Dallas Mavericks ganaron por 105-121 en la pista de los Indiana Pacers, en el partido que comenzó a la 1:00 horas, hora peninsular. Sergio de Larrea entró en el último minuto, con el encuentro decidido: 56 segundos en pista, sin puntos y con su único tiro fallado. Santi Aldama figuró como inactivo por lesión en el acta oficial, todavía en recuperación de su operación de rodilla.

Kyrie Irving lideró a Dallas con 24 puntos (5 de 10 en triples) y P.J. Washington firmó un doble-doble de 20 puntos y 13 rebotes. Los Mavericks abrieron brecha con un parcial de 22-6 en el primer cuarto y llegaron a mandar por 61-31 en el segundo. Cooper Flagg no jugó la segunda parte tras lesionarse el hombro izquierdo en una falta de Aaron Nesmith, señalada como flagrante, según AP.

Hugo González, tres minutos en el triunfo de Tatum

Hugo González disputó 3:35 minutos en la victoria de los Boston Celtics por 107-103 ante los New York Knicks en el TD Garden, también a la 1:00 horas. El exjugador del Real Madrid terminó sin puntos, con un triple fallado, 1 asistencia y un -2 en pista. Jayson Tatum lideró a los Celtics con 36 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, y los Knicks siguen sin ganar (0-2).

Los Mavericks de De Larrea y Aldama reciben a los San Antonio Spurs a las 2:00 horas, hora peninsular, de la madrugada del domingo 25 de octubre, justo antes del cambio de hora. Ya con el horario de invierno, los Lakers de Doncic visitan a los Utah Jazz el domingo 25 a las 22:00 horas, los Clippers de Miller juegan en la pista de los Oklahoma City Thunder el lunes 26 a las 0:00 horas y los Celtics de Hugo González reciben a los Chicago Bulls el martes 27 a las 0:30 horas.