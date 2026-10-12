Las lesiones que quitan el sueño a los Lakers antes del debut

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POR AXEL CLODY
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JAVIER ROJAS / PI via ZUMA Press Wire / Icon Sport

Los Lakers afrontan los dos últimos partidos de pretemporada sin saber cuándo tendrán la plantilla completa. Walker Kessler y Collin Sexton ni siquiera han debutado, Ziaire Williams entrena con limitaciones y JJ Redick evitó prometer fechas en el entrenamiento de este sábado, a diez días del estreno oficial, el 21 de octubre.

Kessler: “Vamos a ver”

El caso más importante es el de Walker Kessler. El pívot se lesionó el dedo al golpear contra el tablero en un entrenamiento del training camp y se perdió los tres primeros partidos. En el entrenamiento del sábado participó en las actividades, pero no en las partes con contacto, y Redick contó que puede volver al trabajo colectivo este domingo.

Al preguntarle si Kessler jugará el martes contra los Warriors, en Las Vegas, el entrenador no se comprometió: “Vamos a ver”. Explicó que los Lakers no están atados a la idea de estrenar al pívot en ese partido y que evaluarán su evolución en los entrenamientos del domingo y el lunes. Pero también dejó claro que la cautela tiene que ver con el momento. Al preguntarle si Kessler jugaría en caso de ser un partido de temporada regular, Redick respondió sin dudar: “Sí, está bien”.

Sexton: el más atrasado

La situación de Collin Sexton es la que inspira más cuidado. El base, fichado este verano para ser uno de los principales nombres del banquillo, todavía no ha jugado en la pretemporada por una lesión en la pierna. El sábado entrenó de forma limitada, y Redick admitió que está “un poco más atrasado” que Kessler en la recuperación.

Aun así, el entrenador no mostró preocupación por el estreno. La idea es no apresurar la vuelta para no convertir un problema pequeño en una ausencia larga, la misma lógica que los Lakers vienen aplicando con todos los jugadores en esta fase.

El departamento médico de los Lakers
Situación de cada jugador antes del partido del martes. Fuente: ESPN y Redick.
Walker Kessler
Walker Kessler
Dedo; puede volver al trabajo colectivo este domingo
Duda
contra los Warriors
Collin Sexton
Collin Sexton
Pierna; el más atrasado en la recuperación
Duda
entrenamiento limitado
Ziaire Williams
Ziaire Williams
Contusión en el pie; Redick no se preocupa
Duda
entrenamiento limitado
Dalton Knecht
Dalton Knecht
Contusión; fuera del partido del jueves
Duda
contra los Warriors

Ziaire Williams, Arthur Kaluma y Dalton Knecht

Ziaire Williams, que aparece como favorito para la última plaza del quinteto inicial, también entrenó con limitaciones por una contusión en el pie. Redick quiso dejar claro que no es motivo de preocupación. La semana de Ziaire, por cierto, tuvo una buena noticia fuera de la cancha: pidió matrimonio a su novia durante un concierto de Bruno Mars.

Arthur Kaluma, que tiene contrato two-way, volvió a entrenar con normalidad. Dalton Knecht sigue listado como duda, con una contusión que lo dejó fuera del partido del jueves, y la ausencia pesa aún más para quien pelea por no ser cortado de la plantilla.

El precio de la espera

Cada partido sin Kessler deja una factura pendiente. El jueves, los Kings capturaron 12 rebotes ofensivos solo en la primera mitad y terminaron con 20, y los Lakers perdieron la batalla del rebote por tercera vez consecutiva. Redick ya trabaja con un plan para los minutos sin el pívot: poner juntos en pista a dos aleros más altos para ayudar en el rebote.

El entrenador tampoco esconde las ganas de ver al equipo completo antes del estreno. “Me gustaría tener noticias sobre algunas personas y ver cómo queda con todos al máximo en uno de estos partidos”, dijo tras la victoria del jueves. Quedan dos oportunidades: contra los Warriors, el martes, en Las Vegas, y contra los Nuggets, el viernes, en Los Ángeles, el último partido antes de que la temporada cuente.

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