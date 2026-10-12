Las lesiones que quitan el sueño a los Lakers antes del debut

Los Lakers afrontan los dos últimos partidos de pretemporada sin saber cuándo tendrán la plantilla completa. Walker Kessler y Collin Sexton ni siquiera han debutado, Ziaire Williams entrena con limitaciones y JJ Redick evitó prometer fechas en el entrenamiento de este sábado, a diez días del estreno oficial, el 21 de octubre.

Kessler: “Vamos a ver”

El caso más importante es el de Walker Kessler. El pívot se lesionó el dedo al golpear contra el tablero en un entrenamiento del training camp y se perdió los tres primeros partidos. En el entrenamiento del sábado participó en las actividades, pero no en las partes con contacto, y Redick contó que puede volver al trabajo colectivo este domingo.

Al preguntarle si Kessler jugará el martes contra los Warriors, en Las Vegas, el entrenador no se comprometió: “Vamos a ver”. Explicó que los Lakers no están atados a la idea de estrenar al pívot en ese partido y que evaluarán su evolución en los entrenamientos del domingo y el lunes. Pero también dejó claro que la cautela tiene que ver con el momento. Al preguntarle si Kessler jugaría en caso de ser un partido de temporada regular, Redick respondió sin dudar: “Sí, está bien”.

LAL C Walker Kessler said he has been limited in training camp because of his left pinkie for “precautionary” reasons. After a full practice Sunday, he said: “Because I didn’t play last season, I’m like, ‘Ah, I want to play really bad.’ I’m ready to play but I trust the staff” https://t.co/ZitgGhln0R — Dave McMenamin (@mcten) October 11, 2026

Sexton: el más atrasado

La situación de Collin Sexton es la que inspira más cuidado. El base, fichado este verano para ser uno de los principales nombres del banquillo, todavía no ha jugado en la pretemporada por una lesión en la pierna. El sábado entrenó de forma limitada, y Redick admitió que está “un poco más atrasado” que Kessler en la recuperación.

Aun así, el entrenador no mostró preocupación por el estreno. La idea es no apresurar la vuelta para no convertir un problema pequeño en una ausencia larga, la misma lógica que los Lakers vienen aplicando con todos los jugadores en esta fase.