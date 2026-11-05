Luka Doncic firma 40 puntos y los Lakers ganan en Sacramento (103-116)

Luka Doncic, exjugador del Real Madrid, anota 40 puntos con seis triples en el triunfo de los Lakers ante los Kings (103-116) y suma tres partidos seguidos por encima de 40.

Luka Doncic, exjugador del Real Madrid, anotó 40 puntos en la victoria de Los Angeles Lakers en la pista de los Sacramento Kings (103-116), disputada en la madrugada del jueves, hora española. El esloveno encadena su tercer partido seguido con 40 o más puntos y los Lakers, con siete victorias en nueve partidos, se colocan con un balance de 7-2.

Seis triples y 12 de 13 en tiros libres

Doncic necesitó 35 minutos para firmar sus 40 puntos, con 11 de 23 en tiros de campo, 6 de 13 en triples y 12 de 13 desde la línea de tiros libres. Completó la noche con 9 rebotes, 7 asistencias, 1 robo y 1 tapón, aunque también perdió 6 balones. Con él en pista, los Lakers fueron 11 puntos mejores que su rival, según los datos de ESPN.

Austin Reaves añadió 21 puntos y 4 asistencias, y Walker Kessler aportó 15 puntos, 8 rebotes y 4 tapones con 6 de 8 en tiros de campo. Desde el banquillo, Ziaire Williams y Collin Sexton sumaron 10 puntos cada uno.

Los Lakers rompieron el partido en el segundo cuarto

El primer cuarto terminó con empate a 28, pero los Lakers ganaron el segundo por 26-33 y se marcharon al descanso con siete puntos de ventaja (54-61). Al final del tercer cuarto la diferencia ya era de 13 (74-87) y llegó a ser de 18, la máxima del partido. Los angelinos metieron 34 de 38 tiros libres, por los 21 de 28 de los Kings, y dominaron en tapones (13 a 4) y en puntos al contraataque (21 a 11).

El novato Darius Acuff Jr. fue el máximo anotador de Sacramento con 22 puntos y 12 asistencias, aunque con 8 de 24 en tiros de campo. Zach LaVine sumó 21 y Domantas Sabonis firmó 16 puntos y 17 rebotes. Los Kings, que el lunes habían ganado en Dallas su primer partido de la temporada, caen a 1-7 y siguen sin ganar en casa después de tres encuentros.

A finales del tercer cuarto, según el relato de la agencia AP, un aficionado sentado junto a la línea de fondo lanzó con fuerza el balón a la árbitra Chelisa Painter tras una jugada en la que había salido fuera. Doncic lo señaló de inmediato y el personal de seguridad lo retiró de su asiento.

Seis partidos seguidos por encima de los 35 puntos

Es el tercer partido consecutivo de Doncic con al menos 40 puntos, después de los 45 puntos y 15 rebotes ante los Toronto Raptors y de los 42 puntos con 13 asistencias contra los Miami Heat. La racha por encima de los 35 puntos ya alcanza seis partidos: 52 ante los Utah Jazz, 41 frente a los Portland Trail Blazers, 37 contra los Golden State Warriors y los tres últimos encuentros.

Doncic, que solo se ha perdido uno de los nueve partidos de los Lakers, el derbi ante los Clippers, acumula 308 puntos en ocho encuentros, una media de 38,5 por noche. Según AP, es el primer jugador que supera los 300 puntos en los ocho primeros partidos de una temporada desde Michael Jordan, que sumó 303 en la 1988-89. Solo Wilt Chamberlain anotó más en ese tramo inicial, con un máximo de 418 puntos en la temporada 1962-63.

La victoria en Sacramento llega después de que la NBA le retirara la falta técnica que le habían señalado ante los Heat, con lo que el esloveno solo suma una en lo que va de curso.

Los Lakers vuelven a jugar ante su público frente a los Portland Trail Blazers en la madrugada del sábado 7 de noviembre, a las 4:00 horas, hora peninsular española.