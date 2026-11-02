Luka Doncic firma 45 puntos y 15 rebotes ante los Raptors; los Nets de Jordi Fernández estrenan su casillero en Indiana

Luka Doncic firma 45 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias en el 131-125 de los Lakers a los Raptors. Los Nets de Jordi Fernández ganan en Indiana su primer partido.

Luka Doncic firmó 45 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias y 5 robos en el 131-125 de los Lakers a los Toronto Raptors en la madrugada del domingo al lunes. Unas horas antes, los Brooklyn Nets de Jordi Fernández lograron en Indiana (90-98) su primera victoria de la temporada, mientras Baba Miller jugó seis minutos en la derrota de los Clippers en San Francisco.

Doncic suma cuatro partidos seguidos por encima de los 37 puntos

El exjugador del Real Madrid volvió a cargar con el peso de los Lakers en el Crypto.com Arena, en un partido que empezó a las 3:00 de la madrugada, hora peninsular. El esloveno cerró la noche con 12 de 23 en tiros de campo, 8 de 12 en triples y un 13 de 13 desde la línea de tiros libres en 35 minutos, con un +27 en pista, según el acta del partido. Sus 15 rebotes son su mejor marca de la temporada.

Doncic anotó 16 puntos en el primer cuarto, con cuatro triples, y llegó al descanso con 24 puntos y 8 rebotes. Según Associated Press, es su cuarto partido consecutivo con al menos 37 puntos y el vigésimo en el que supera los 40 puntos en sus 98 partidos de temporada regular con los Lakers. También es la segunda vez que reúne al menos 40 puntos, 10 rebotes y 5 robos con la camiseta angelina, algo que ningún otro jugador del equipo había hecho desde la temporada 1982-83.

Los Lakers llegaron a mandar por 26 puntos (102-76) a falta de minuto y medio para el final del tercer cuarto. Con los titulares ya en el banquillo, los suplentes de Toronto anotaron 11 puntos en 40 segundos y dejaron el marcador en 125-120. Doncic, Austin Reaves (19 puntos) y Walker Kessler (16 puntos y 15 rebotes) tuvieron que volver a pista para cerrarlo. Scottie Barnes (29 puntos) y RJ Barrett (22 y 10 rebotes) lideraron a los Raptors, sin Kawhi Leonard.

El triunfo deja a los Lakers con un balance de 5-2 tras la remontada de 25 puntos que sufrieron el viernes ante los Warriors. Toronto se queda en 3-3.

Los Nets de Jordi Fernández estrenan su casillero en Indiana

Los Brooklyn Nets ganaron 90-98 en el Gainbridge Fieldhouse, en un partido que arrancó a las 23:00 horas del domingo en España, y ya suman una victoria y cinco derrotas. El equipo del técnico de Badalona llegó a mandar de 12 puntos en el tercer cuarto. Los Pacers, sin Ivica Zubac, se acercaron hasta el 75-72 al inicio del último cuarto y caen al 2-5.

Michael Porter Jr. fue el máximo anotador de Brooklyn con 23 puntos y 9 rebotes, por los 20 puntos y 6 asistencias de Julius Randle. Day’Ron Sharpe firmó un doble-doble de 15 puntos y 13 rebotes, Nolan Traore aportó 16 puntos y 6 asistencias y Moritz Wagner sumó 14 desde el banquillo. Andrew Nembhard (23 puntos) lideró a Indiana.

Baba Miller juega seis minutos en la quinta derrota seguida de los Clippers

Los Clippers cayeron 124-112 en el Chase Center ante unos Golden State Warriors sin Stephen Curry ni Draymond Green, en un partido que comenzó a las 2:30 horas. Baba Miller salió en los minutos finales y dejó 2 puntos (2 de 2 en tiros libres), 2 rebotes y una asistencia en seis minutos, con un +10 en pista. El equipo angelino encadena cinco derrotas y se queda en 1-5. El novato Yaxel Lendeborg, con 37 puntos, lideró a los Warriors (4-3), mientras que Rui Hachimura, con 24, fue el máximo anotador de los Clippers.

Los tres equipos vuelven a jugar en la madrugada del lunes al martes 3 de noviembre: los Nets visitan a los New York Knicks a la 1:30 horas, y los Lakers reciben a los Miami Heat y los Clippers a los Raptors a las 4:00 horas, hora peninsular.