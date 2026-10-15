Cuando LeBron vuelve para enfrentarse a los Lakers

LeBron James volverá a Los Ángeles para enfrentarse a los Lakers el día de Navidad, vestido con la camiseta de los Philadelphia 76ers, pocos meses después de dejar el equipo. El reencuentro está fijado para el 25 de diciembre en la Crypto Arena y llega con una nueva preocupación: a los 41 años, LeBron convive con artritis crónica en el pie izquierdo.

El partido de Navidad

El calendario de la NBA ha colocado el reencuentro en el día más señalado de la temporada regular. Los 76ers visitan a los Lakers el 25 de diciembre, a las 23:00 (hora peninsular española), en uno de los partidos de Navidad, el mayor escaparate de la temporada regular. Será la primera vez que LeBron pise la Crypto Arena con el uniforme de otro equipo desde que llegó a Los Ángeles en 2018.

REPORT: The 76ers Are Playing The Lakers On Christmas Day🎄 LeBron James on Christmas Day against his former team… we will be there. 👀 https://t.co/igG8DPPbAo — 76ersMuse (@76ersMuse) August 11, 2026

Los dos equipos volverán a verse las caras en Filadelfia el 4 de marzo, a la 01:00 del día 5 (hora peninsular española). Pero es el partido de Navidad el que ya tiene lugar marcado en la agenda del aficionado. Se espera un homenaje en la pantalla gigante y una cálida acogida para el jugador que devolvió el título a los Lakers tras diez años.

Los reencuentros con LeBron en 2026-27 76ers vs. Lakers Crypto Arena, Los Ángeles · partido de Navidad Vie, 25/12 23:00 Lakers vs. 76ers Xfinity Mobile Arena, Filadelfia Vie, 05/03 01:00 Fuente: calendario oficial de la NBA. Horarios de España peninsular.

Cómo fue su salida

LeBron dejó los Lakers este verano, como agente libre, y firmó por dos años con los 76ers por el salario mínimo de veterano, unos 8 millones de dólares en total. La decisión se comunicó pronto a la directiva: según Rob Pelinka, el agente Rich Paul avisó de que la estrella no se quedaría incluso antes de que los Lakers diseñaran los planes para la temporada, como se explicó cuando el club detalló por qué no intentó retener a LeBron.

Pelinka quiso agradecérselo en público. “Como organización, estamos agradecidos por el viaje que hemos tenido con él aquí”, dijo el directivo al comienzo del training camp. Sin LeBron, los Lakers se han convertido definitivamente en el equipo de Luka Dončić, con Austin Reaves como segunda estrella y Walker Kessler en la pintura.

La artritis en el pie

La noticia que preocupa salió de su primera semana en Filadelfia. Según un reportaje de Dave McMenamin, de ESPN, LeBron tiene artritis crónica en el pie izquierdo, además de seguir tratándose la ciática en la zona lumbar, un problema que le dejó fuera durante el primer mes de la temporada pasada. Ambas cuestiones exigen una atención especial: llega al centro de entrenamiento de los 76ers mucho antes que sus compañeros para hacer estiramientos y ejercicios de activación con su preparador físico de toda la vida, Mike Mancias.

El pie izquierdo ya había dado señales en los últimos meses en los Lakers, cuando LeBron llegó a perderse partidos por la articulación y la ciática. En Filadelfia, la idea es adaptar su estilo de juego y repartir la carga con sus compañeros, bajo la dirección del entrenador Nick Nurse, para llegar entero a los playoffs.

Cómo ha empezado LeBron con los 76ers

Sobre la cancha, su estreno en pretemporada fue controlado. Contra los Nets, el 8 de octubre, LeBron jugó 18 minutos y terminó con 10 puntos y 5 asistencias. Dos días después, se perdió el partido contra los Celtics para descansar. Los 76ers debutan en la temporada regular el 20 de octubre, contra los Knicks, en Nueva York, un día antes de que los Lakers reciban a los Warriors.

LeBron did a little bit of everything in his @sixers preseason debut! 👑 10 PTS 👑 4 REB 👑 5 AST 👑 18 MIN https://t.co/e9VSL0JNON — NBA (@NBA) October 9, 2026

No es el único exlaker repartido por la liga. Anthony Davis, Marcus Smart y otros nombres de las últimas temporadas también han cambiado de equipo, y los Lakers se reencontrarán con casi todos a lo largo del año, como se detalló en el repaso de dónde juegan ahora los exjugadores del equipo. Ninguno de esos reencuentros, sin embargo, tendrá el peso de la tarde de Navidad en la Crypto Arena.