Sergio de Larrea y Baba Miller debutan en la NBA: así les fue a los españoles

Sergio de Larrea jugó siete minutos sin anotar con los Mavericks y Baba Miller sumó 4 puntos con los Clippers en sus debuts NBA. Doncic firmó 28 puntos ante los Warriors.

Sergio de Larrea y Baba Miller ya son jugadores de la NBA. Los dos españoles debutaron en la madrugada del jueves 22 de octubre, hora peninsular: el vallisoletano, con los Dallas Mavericks en la derrota por 128-110 en la pista de los Houston Rockets, y el mallorquín, con Los Angeles Clippers en la victoria por 121-96 ante los Sacramento Kings. En la misma noche, Luka Doncic abrió la temporada de los Lakers con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias en el triunfo sobre los Warriors.

De Larrea se estrena con siete minutos y sin anotar

Según el acta oficial de la NBA, De Larrea estuvo 6:51 minutos en pista en el partido que comenzó a las 2:30 horas, hora peninsular. Terminó sin puntos, con su único lanzamiento, un triple, fallado, además de 2 rebotes y 1 asistencia. Su balance con él en pista fue de -14.

Marca detalla que el base entró a falta de 4:08 para el final del primer cuarto, que su primera acción fue un rebote ofensivo y que su primera asistencia en la liga llegó con 6:17 por jugar antes del descanso, con un pase para una canasta de Naji Marshall. Ese diario lo cuenta como el vigesimoprimer español en debutar en la NBA.

El encuentro se rompió en el segundo cuarto, que los Rockets ganaron por 38-12 para irse al descanso con 70-38, según el acta. Kevin Durant y Jabari Smith Jr. anotaron 30 puntos cada uno y Alperen Sengun sumó 23 puntos y 10 rebotes. En Dallas, Cooper Flagg firmó 32 puntos y Kyrie Irving aportó 15 en su vuelta, después de 597 días fuera por lesión, según Superdeporte.

El otro español de la plantilla, Santi Aldama, figuró como inactivo por lesión en el acta. Según la crónica de Europa Press publicada por Infobae, sigue de baja por su operación de rodilla. Solobasket ya contó cómo Aldama empezó con cautela su etapa en los Mavericks.

Baba Miller, 2 de 2 en tiros y un mate en su primer partido

A Miller le fue mejor. El acta oficial del Clippers-Kings, que arrancó a las 4:30 horas, le da 9:23 minutos, 4 puntos con 2 de 2 en tiros de campo, 3 rebotes y 1 asistencia, con un +4 en pista. Darius Garland lideró a los Clippers con 30 puntos.

Según Marca, la acción más vistosa del mallorquín llegó a falta de siete minutos para el final, con el partido ya decidido: un mate tras un bloqueo y continuación con Garland, que le dio el pase. La crónica de Europa Press sitúa sus cuatro puntos en el último cuarto. Marca lo presenta como el vigesimosegundo español en jugar en la NBA. Aquí puedes repasar el camino que tenía por delante Miller para hacerse un hueco en los Clippers.

Doncic, 28 puntos y +31 en el estreno de los Lakers

Los Lakers arrollaron a los Golden State Warriors por 127-105 en el partido que empezó a las 4:00 horas. El acta oficial recoge que Doncic jugó 29:42 minutos con 28 puntos (7 de 18 en tiros de campo, 5 de 12 en triples y 9 de 9 en tiros libres), 8 rebotes, 7 asistencias, 3 robos y 6 pérdidas, con un +31 en pista. Walker Kessler, en su estreno con los Lakers, sumó 26 puntos y 9 rebotes con 12 de 12 en tiros, y Austin Reaves anotó 23.

Marca recuerda que era el primer partido de Doncic desde el 2 de abril y que no jugó el último cuarto. Tras el encuentro, el esloveno restó importancia al resultado: “Es sólo el primer partido. Creo que nuestro techo es aún más alto”, en declaraciones recogidas por Marca.

Miller contra Doncic, en la madrugada del sábado

La próxima cita de los españoles llega en la madrugada del sábado 24 de octubre. Los Mavericks de De Larrea visitan a los Indiana Pacers a la 1:00 horas, hora peninsular, y a las 4:00 horas Baba Miller se medirá por primera vez a Doncic en el Lakers-Clippers del Crypto.com Arena, según el calendario oficial de la NBA (Pacers-Mavericks).