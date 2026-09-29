Santi Aldama comienza con cautela su aventura con los Mavericks

“Trabajo a diario y me siento mejor cada día [con el objetivo] de estar al 100% lo antes posible.” Desde su primera comparecencia ante la prensa local, Santi Aldama reconoció que no está completamente recuperado de sus problemas físicos.

Santi Aldama en Dallas: de la operación al nuevo comienzo

El pasado marzo, cuando todavía vestía la camiseta de los Grizzlies, el interior se sometió a una artroscopia de rodilla derecha, lo que puso fin de forma prematura a su temporada. Desde entonces, el español fue traspasado a Dallas en medio de la profunda reestructuración llevada a cabo por la franquicia con sede en Memphis.

Year 6. New chapter, new challenges 💙 pic.twitter.com/N30m5L6key — Santi Aldama (@santialdama) September 28, 2026

“Todo pasó muy rápido, incluso durante el verano. Fue extraño, porque era la primera vez que me sucedía algo así. Muchas emociones. Estoy muy agradecido con Memphis y los Grizzlies, simplemente porque fue mi casa durante cinco años. Pero al mismo tiempo estoy feliz por lo que está pasando. Feliz de abrir un nuevo capítulo aquí“, contó el jugador de 25 años.

Eso sí, siempre que recupere su plenitud física. Santi Aldama participó de forma limitada en los dos primeros días del campamento de entrenamiento. “El equipo médico simplemente nos dice quién puede jugar. […] Está entrenando. No es que esté completamente parado, pero tiene ciertas restricciones“, describió Dusty May.

Santi Aldama: el papel que le espera en el quinteto de Dusty May

Su nuevo interior llega tras su mejor temporada en la carrera, con 14 puntos y 6.7 rebotes de promedio con los Grizzlies. El nuevo entrenador texano lo ve como “un interior con mucho talento, capaz de abrir el juego“.

“Nos aporta una dimensión diferente si queremos alinear un quinteto con muy buenos tiradores. Pero Santi no es solo un tirador. Sabe leer la defensa. Ha aprendido a jugar de cara a jugadores exteriores. Puede atacar botando, penetrar y finalizar pese a la defensa rival“, enumeró el técnico.

En Dallas, Santi Aldama está encantado de jugar junto a Cooper Flagg y Kyrie Irving, sin olvidar a su compatriota Sergio de Larrea. “Está claro que la organización es de altísimo nivel y tenemos a mucha gente nueva aquí que está realmente entusiasmada con la idea de hacer cosas bonitas y ganar“, se entusiasmó.