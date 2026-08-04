Los Lakers aparecen como posible destino para Klay Thompson

Insatisfecho con el rumbo que tomó Dallas Mavericks tras el traspaso de Luka Doncic en 2025, Klay Thompson podría estar cerca de rescindir su contrato con la franquicia. Uno de los destinos posibles para el base es Los Angeles Lakers, que ya tenía interés en ficharlo antes de que se uniera a Dallas.

Klay Thompson en Los Ángeles

Los Lakers aparecen como un posible destino para Thompson por ser oriundo de Los Ángeles y tener interés en volver a su ciudad natal; el base, de hecho, casi firma con los Lakers antes de irse a los Mavs en 2024, al creer que el equipo de Doncic tenía mayores posibilidades de conquistar un título.

BREAKING: Klay Thompson and the Mavericks are nearing a buyout agreement. Thompson is expected to join the Los Angeles Lakers once he clears waivers. Per @TheAthletic



The Lakers would add another proven veteran shooter with championship experience to their roster. 👀 pic.twitter.com/DAwPZ5Rl7M — Marc Jacobs (@MJacobsLF) August 3, 2026

El problema es que Luka fue traspasado precisamente a los Lakers meses después de su llegada, y Thompson pasó a ser una pieza de rotación en Dallas. Insatisfecho, podría rescindir el contrato. Los Angeles Clippers también aparecen como un posible destino para él, aunque es menos probable.

Según los mismos rumores, Klay también podría firmar con Miami Heat, que ya cuenta con Bam Adebayo y Giannis Antetokounmpo en la plantilla. La información proviene de Christian Clark, periodista de The Athletic.

¿Buen negocio para los Lakers?

Al contrario de lo que se creía hace dos años, la llegada de Klay Thompson no sería un buen encaje para los Lakers, que ya tienen dos bases en el quinteto titular y buenos nombres en el banco para esa posición. Lo que el equipo necesita ahora es reforzar las alas, por eso tiene interés en Jonathan Kuminga o P. J. Washington. Además, la directiva no puede realizar ninguna nueva incorporación salvo por el salario mínimo de veterano; el sueldo de Klay en los Mavs para la próxima temporada es de 17,4 millones de dólares.

A pesar de haber conquistado cuatro títulos de la NBA con Golden State Warriors, Thompson ya no vive el mejor momento de su carrera; la temporada pasada tuvo su menor promedio de puntos desde que entró a la NBA, con 11,7 por partido.