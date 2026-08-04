Lakers tienen la mira puesta en un excompañero de Luka Doncic en Dallas

Los Angeles Lakers todavía no han terminado de armar su plantilla para la temporada 2026-27 de la NBA y han estado siguiendo de cerca la situación de P. J. Washington en Dallas Mavericks. Además de haber jugado junto a Luka Doncic, el ala-pívot cubre exactamente la mayor necesidad del equipo en este momento.

P. J. Washington en la mira de Lakers

Decidida a sumar aún más piezas clave a la plantilla, la directiva de Lakers llegó a mantener conversaciones avanzadas con Mavericks sobre la posibilidad de un intercambio por Washington. Las conversaciones, sin embargo, todavía no están cerca de una conclusión, pero es algo que vale la pena seguir de cerca. La información proviene de Marc Jacobs, periodista de Lakers Film.

En Los Angeles, el interés por P. J. podría incluso sustituir el interés en Jonathan Kuminga, que también ha sido objetivo de Rob Pelinka para un intercambio con Atlanta Hawks. Como un ala-pívot que conoce bien el juego de Luka Doncic, Washington sería una pieza clave ideal para el puesto 4 del quinteto titular, que ya cuenta con Austin Reaves y Walker Kessler, además del propio esloveno.

REPORT: The Lakers and Mavericks have reportedly had advanced discussions involving P.J. Washington. Sources say nothing is imminent, but it’s a situation to watch.



Los Angeles is still bent on adding key pieces to the roster. pic.twitter.com/4SRqu3FPGO — Marc Jacobs (@MJacobsLF) August 3, 2026

Plazo para cerrar la plantilla

La directiva tiene que correr contra el tiempo para cerrar la plantilla de Lakers y complacer a Luka Doncic, quien anunció un mini campamento en Eslovenia con todos los jugadores del equipo para la próxima temporada, con los gastos pagados por él mismo, incluidos los jóvenes con contratos two-way.

El viaje todavía no tiene fecha confirmada, pero se realizará durante cuatro días de agosto, es decir, Pelinka y los ejecutivos tienen hasta el mini campamento del base para cerrar la plantilla, ya que no tendría sentido llevar a jugadores que podrían no seguir en Los Ángeles a partir de octubre.

Con esto, Luka espera poder empezar a generar una conexión dentro del plantel, algo que facilitará la convivencia en el vestuario y, en consecuencia, se reflejará en la cancha. Cuando Doncic organizó un viaje similar para los jugadores de Dallas Mavericks, el equipo desafió las estadísticas y las expectativas y llegó a las Finales de la NBA.