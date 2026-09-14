Dusty May prepara un papel clave para Santi Aldama en los Mavericks

Santi Aldama dejó Memphis Grizzlies convertido en un jugador mucho más completo y preparado para asumir un papel de mayor peso en la NBA. El ala-pívot español disputó cinco temporadas en Tennessee, desde su llegada como número 30 del Draft de 2021, y terminó su etapa con 278 partidos, 10,4 puntos, 5,4 rebotes y 2,1 asistencias de promedio.

El nuevo papel de Santi Aldama en Dallas Mavericks

A sus 25 años, Santi Aldama encara una nueva etapa en la NBA con el reto de consolidarse como una pieza importante de los Dallas Mavericks. El ala-pívot español compartirá vestuario con Sergio de Larrea en un proyecto que tiene a Dusty May al frente desde el banquillo y a Masai Ujiri al mando de las operaciones deportivas, mientras Cooper Flagg emerge como la gran estrella y el principal referente del futuro de la franquicia.

La intención de Dusty May es que Santi Aldama tenga un papel relevante en la rotación de los Mavericks e incluso parte con opciones de ser titular en el inicio de la temporada 2026-27. El técnico, que llevó a Michigan al campeonato de la NCAA el pasado abril junto a Aday Mara, deberá decidir su quinteto inicial mientras sigue de cerca la evolución del rookie Morez Johnson. Aldama podría formar parte de un cinco junto a Kyrie Irving, Max Christie y Cooper Flagg, ganando así protagonismo desde el primer día en Dallas.

Larga rotación en Mavs

“Tenemos muchas piezas y todavía debemos descubrir cómo funcionan juntas y qué jugadores encajan mejor entre sí. Eso es algo que tendremos que ir resolviendo. A lo largo de una temporada aparecen muchos rompecabezas y nuestro trabajo consiste en colocar cada pieza en el lugar adecuado. Hasta que no los veamos jugar más minutos juntos será difícil sacar conclusiones, aunque siempre es positivo contar con tantas armas a nuestra disposición”, explicó May.

“Cuando analizamos la versatilidad que tenemos por posiciones, especialmente entre nuestros jóvenes, Cooper Flagg puede desempeñarse en diferentes posiciones. Morez, a quien conozco bien porque ya lo entrené, también tiene esa capacidad y puede defender prácticamente en las cinco posiciones. Esa polivalencia nos ofrece muchas más opciones a la hora de construir diferentes alineaciones”, explicó May.

Todo apunta a que Dusty May apostará por Santi Aldama en el quinteto inicial por delante de alternativas como Daniel Gafford, Dereck Lively II o Moussa Cissé. En el caso de Lively, su estado físico genera dudas, ya que no juega desde diciembre y solo pudo disputar siete encuentros durante la temporada 2025-26, después de someterse a una cirugía en el pie derecho que puso fin a su curso.