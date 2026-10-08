La pintura sin Kessler enciende la alarma en los Lakers

Los Lakers jugaron dos partidos sin Walker Kessler y perdieron la batalla de los rebotes y de los puntos cerca del aro en ambos, ante los Kings y ante los Warriors. La muestra de pretemporada es pequeña, pero el patrón ha encendido una alarma: el equipo todavía no tiene quién sostenga la pintura cuando el nuevo pívot no esté.

Los números de los dos partidos de los Lakers

Kessler se lesionó un dedo de la mano al golpear contra el tablero en un entrenamiento y se perdió el debut y el partido siguiente. Redick trató el caso como leve y el pívot figura como día a día. Sin él, los Lakers probaron dos soluciones distintas en el quinteto.

Ante los Kings, el lunes, Kevon Looney empezó el partido. Hizo un buen trabajo, con 9 rebotes y 3 asistencias en 18 minutos, pero el equipo perdió los rebotes por 46 a 39 y los puntos en la pintura por 52 a 40, pese a ganar por 24 puntos. Ante los Warriors, el martes, Redick alineó a Mamukelashvili como pívot. Fue el máximo anotador del equipo, con 15 puntos, pero capturó solo 2 rebotes, y los Lakers volvieron a perder en ambos apartados: 44 a 35 en rebotes y 48 a 36 en la pintura.

Hold up 👀 Kevon Looney FC we might be back! https://t.co/nzCr52EkbT — LoonMuse (@KevonLooneyMuse) October 6, 2026

Sandro Mamukelashvili vs Warriors : 15 PTS 6-10 FG (60%) 3-4 3PT (75%) 3 REB 2 AST 1 BLK Mamu’s game is so versatile giving Lakers a little bit of everything even on the defensive end. Seeing Rui Hachimura go to the Clippers hurt, but its clear why JJ Redick wanted Mamu on the Lakers. Quick release from the three and amazing eye for cutters. He could have ended the game with more assists if Lakers would have hit some shots but its clear he is an amazing distributor. — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) October 7, 2026

Por qué Kessler hace tanta falta

Es exactamente lo que los Lakers fueron a buscar al mercado. En 2024-25, con los Jazz, Kessler promedió 12,2 rebotes por partido, 4,6 de ellos en ataque, la mejor marca de la liga esa temporada, además de 2,4 tapones. Un análisis de septiembre mostró que él solo capturaba casi la mitad de los rebotes ofensivos que sumaba todo el equipo de los Lakers por partido.

El problema es lo que ocurre sin él. Kessler jugó solo cinco partidos en 2025-26 por una lesión en el hombro, y aun estando sano necesitará descansar durante los partidos. En esos minutos, los Lakers dependen de Looney, que ya mostró el peso de la edad ante los Warriors, y de Mamukelashvili, cuya fortaleza es el tiro y el pase, no el rebote ni la protección del aro. Jarred Vanderbilt es la otra opción, pero es un ala-pívot, no un pívot de oficio.

El mercado es el camino para los Lakers

Lake Show Life, sitio de aficionados de los Lakers, defendió este miércoles que Rob Pelinka debe hacer algunas llamadas antes del estreno. El argumento tiene lógica: los Lakers tienen 16 contratos garantizados para 15 plazas y deben hacer algún movimiento antes del 21 de octubre. Un traspaso de dos jugadores por un pívot resolvería las dos cuentas de una vez.

El nombre más citado es el de Jalen Smith, de los Bulls, que ya apareció como opción en septiembre. El propio sitio admite que no sería la solución perfecta, pero recuerda que se trata de un pívot suplente y que pedir perfección es demasiado para ese puesto. Por ahora, no hay informes de negociación.