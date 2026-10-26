Luka Doncic anota 52 puntos y los Lakers siguen invictos en Utah

Luka Doncic, exjugador del Real Madrid, firma 52 puntos y 10 asistencias en el triunfo de los Lakers en Utah (123-132). Baba Miller vuelve a jugar con los Clippers.

Luka Doncic firmó 52 puntos en la victoria de los Los Angeles Lakers en la pista de los Utah Jazz (123-132), disputada el domingo 25 de octubre a las 22:00 horas, hora peninsular. El exjugador del Real Madrid, campeón de la Euroliga y MVP en 2018 con el conjunto blanco, completó además 10 asistencias y mantiene a su equipo invicto (3-0). En la misma noche, el español Baba Miller volvió a tener minutos con los Clippers en la derrota en Oklahoma City.

Según el acta oficial de la NBA, Doncic anotó 17 de 30 tiros de campo, 8 de 18 en triples y 10 de 11 en tiros libres. A sus 52 puntos y 10 asistencias añadió 8 rebotes y 2 robos en 38:26 minutos, con 4 pérdidas y un +3 en pista.

Los Lakers tuvieron que remontar en el Delta Center. Utah ganó el primer cuarto por 47-29, pero el equipo de JJ Redick respondió con un parcial de 24-45 en el segundo y llegó al descanso con ventaja (71-74). Desde ahí ya no soltó el partido: 29-29 en el tercer cuarto y 23-29 en el último.

Doncic, entre Elgin Baylor y los 50 puntos

Según recoge Eurohoops, Doncic es el primer jugador de los Lakers que suma al menos 50 puntos y 10 asistencias en un partido desde que lo hizo Elgin Baylor en 1963, y solo el tercero en la historia de la franquicia. El mismo medio cifra en diez sus partidos de 50 o más puntos en la NBA, una cifra que desde su llegada a la liga en 2018 solo superan James Harden y Damian Lillard.

Eurohoops añade que el esloveno alcanzó su partido número 19 de 40 o más puntos con la camiseta de los Lakers, lo que le permite superar a LeBron James y quedarse en solitario con el sexto puesto de la franquicia.

“Simplemente ser sólidos, ser físicos en defensa”, explicó Doncic tras el partido sobre la reacción de su equipo. “Y luego salir a correr. Jugar lo mejor que sabemos. Estamos aprendiendo la lección, así que ya no podemos empezar los partidos así”, afirmó en declaraciones recogidas por Eurohoops y traducidas por Solobasket.

Austin Reaves acompañó al esloveno con 29 puntos (7 de 12 en tiros de campo, 11 de 13 en tiros libres) y fue el jugador con mejor balance de su equipo (+14). Collin Sexton aportó 13 puntos desde el banquillo. Los Lakers metieron 20 triples en 47 intentos.

En los Jazz, que caen a un balance de 1-2, Lauri Markkanen anotó 28 puntos con 5 triples. Keyonte George se fue a 24 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes, Jaren Jackson Jr. sumó 20 y Ace Bailey firmó un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes. Utah capturó 52 rebotes por los 31 de los Lakers, pero perdió 17 balones.

Baba Miller vuelve a pisar la pista ante el invicto Thunder

Dos días después de quedarse sin jugar en el derbi ante los Lakers de Doncic, Baba Miller volvió a jugar con los Los Angeles Clippers en la derrota en la pista de los Oklahoma City Thunder (108-101), disputada a las 0:00 horas, hora peninsular, del lunes. El ala-pívot español jugó 2:28 minutos, en los que se quedó sin anotar, con 1 rebote, 2 pérdidas y un -7, según el acta oficial.

Los Clippers mandaban al descanso (43-46), pero el Thunder ganó la segunda parte por 65-55 con 34 puntos de Shai Gilgeous-Alexander (13 de 26 en tiros de campo). Oklahoma City sigue invicto (3-0) y los Clippers caen al 1-2. Darius Garland lideró a los angelinos con 16 puntos y 11 asistencias, y Kris Dunn añadió 15 puntos y 5 robos.

Los Lakers reciben a los Portland Trail Blazers el miércoles 28 de octubre a las 4:00 horas, hora peninsular. Un día después llega un nuevo derbi angelino: Clippers y Lakers se miden en el Intuit Dome el jueves 29 de octubre a las 3:30 horas, hora peninsular.