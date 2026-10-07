Lakers: Byron Scott desafía a Dončić, “esto no es Dallas”

Byron Scott ha mandado un duro recado a Luka Dončić. Con LeBron James fuera, los Lakers pasan a ser su equipo, y en Los Ángeles eso significa que te exijan un título. Para llegar hasta ahí, según el tricampeón y ex entrenador de los Lakers, Dončić tiene que defender. “Esto no es Dallas”.

Scott habló en Byron Scott’s Fast Break, el pódcast que presenta, y partió de una comparación histórica. Para él, los jugadores que fueron a la vez el mejor de su equipo y uno de los mejores de la liga tienen algo en común: todos jugaron en los dos lados de la pista.

El recado de Byron Scott a Dončić

“Hablamos de Kobe y de lo duro que jugaba en los dos lados de la pista. De MJ, también. Magic era un gran defensor colectivo. No era un gran defensor individual, pero sabía ponerse delante de los demás y cerrar espacios. Así que, Luka, genial, el equipo es tuyo. ¿Estás realmente comprometido a ser lo mejor que puedas en los dos lados de la pista? Porque eso es lo que hará falta para que este equipo tenga éxito.”

La exigencia viene de alguien que vivió el Showtime desde dentro. Scott fue titular de los Lakers en los títulos de 1985, 1987 y 1988, junto a Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, y volvió al equipo como entrenador entre 2014 y 2016, en las dos últimas temporadas de Kobe Bryant.

“Esto es LA”

La parte más dura del recado fue sobre el tamaño de la expectativa. Scott recordó que los Lakers miden una era en títulos y usó como ejemplo la etapa de LeBron James, que se marchó este verano a los Sixers tras ocho temporadas y un campeonato, el de la burbuja de 2020.

“Cuidado con lo que pides. El equipo es tuyo ahora. Esto es LA. Esto no es Dallas. En Dallas, nadie espera ganar un montón de títulos, como lo esperamos aquí. En LA, lo esperamos. LeBron estuvo ocho años aquí y ganó solo uno, y ese fue uno de los principales motivos para que mucha gente dijera: ‘Sí, ha llegado la hora’.“

Scott quiso separar las cosas. No discute la libertad que tendrá Dončić con el balón, un tema que, según él, ya se ha debatido demasiado. El propio LeBron dio un paso atrás la temporada pasada para que Dončić jugara a su manera. La duda está en la otra mitad de la pista: “Los equipos que ganan el título siempre están entre los cinco primeros de la NBA en eficiencia defensiva. No están en la mitad. No están entre los 20“.

No es la primera vez

Scott ya había sido duro con los Lakers antes del campus de pretemporada, cuando calificó de sobrevalorada la offseason del equipo. Ahora el blanco es el jugador alrededor del cual se montó la plantilla, y la crítica a la defensa de Dončić acompaña al esloveno desde Dallas.

Los Lakers intentaron responder a esa pregunta en el mercado. Matisse Thybulle, Ziaire Williams y Quentin Grimes llegaron para defender el perímetro, y Walker Kessler para proteger el aro. En el debut de pretemporada, ante los Kings, el equipo forzó 27 pérdidas de balón, y Dončić contribuyó con dos robos en 16 minutos, aunque con cinco pérdidas propias en el otro lado.