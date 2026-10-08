El aviso de Luka Doncic a Europa: “Debería haber una sola liga”

Luka Doncic ha vuelto a demostrar que su vínculo con el baloncesto europeo está muy lejos de ser un mero guiño nostálgico desde la NBA. En unas reveladoras declaraciones concedidas a Sports Illustrated y recogidas por Eurohoops, el base ha abierto el debate sobre la sostenibilidad del ecosistema continental. Con la voz que le otorga no solo ser un campeón de la Euroliga, sino también el nuevo copropietario del resucitado BC Roma, franquicia que ha solicitado formalmente plaza fija para la ampliación a 24 equipos de la máxima competición europea, el esloveno ha lanzado una advertencia tajante sobre la coexistencia entre la Euroliga, la EuroCup y el megaproyecto de desembarco coordinado por Adam Silver: la fragmentación no funciona.

Propietario-Jugador: la apuesta empresarial de Doncic en la capital italiana

Las palabras de Luka Doncic no son casualidad, no habla como un “europeo en la NBA”, habla desde una perspectiva empresarial. Hace poco adquirió la plaza del Vanoli Cremona para trasladar la franquicia a Roma y relanzarla bajo el nombre de BC Roma. La presencia del esloveno ha sido determinante para dotar al club transalpino del músculo financiero y el peso mediático necesario para postularse como plaza fija en la Euroliga. Sin embargo, la ambición del proyecto no se limita al marco actual ya que Luka Doncic reconoció haber mantenido conversaciones directas con Adam Silver sobre la integración de la capital italiana en el plan de expansión de NBA Europa, confirmando el interés explícito del comisionado estadounidense por ganar terreno en los grandes mercados del Viejo Continente.

Tres ligas son multitud: el mapa inasumible del baloncesto continental

La gran preocupación expresada por Doncic no radica en la llegada del capital o la marca americana, sino en la falta de un criterio unificado que evite la saturación del calendario y la dispersión del espectador. Con la Euroliga consolidando su formato de 24 clubes, la EuroCup buscando su espacio y la NBA perfilando su propia estructura independiente, el escenario de tres grandes torneos europeos se presenta inviable.

Los Angeles Lakers star Luka Doncic shared his thoughts on the creation of NBA Europe and the growing number of basketball leagues across Europe, suggesting that launching new competitions could become a problem unless they are aligned with the existing ones. 🧐 pic.twitter.com/soAQeN522R — Basketball Sphere (@BSphere_) October 8, 2026

“Está la EuroLeague, la EuroCup y luego la NBA Europe. Van a ser tres ligas. Eso es difícil de manejar. Debería haber una sola liga. Así es como funciona”, reflexionó Doncic, señalando el choque inevitable de intereses entre las diferentes patronales.

Una estructura única para competir contra el modelo de entretenimiento global

El diagnóstico de Doncic da en el centro del gran problema histórico del baloncesto europeo: las guerras de trincheras institucionales. Mientras la NBA opera como un monopolio perfectamente optimizado a nivel comercial y deportivo, Europa se encamina a una guerra a tres bandas por los derechos audiovisuales, el patrocinio y la atención de la afición. Si la irrupción de la NBA Europe termina creando una liga paralela desconectada de la Euroliga y de las ligas domésticas, el producto continental corre el riesgo de devaluarse. La llamada del esloveno a la convergencia no es solo una opinión técnica, sino la advertencia de un actor clave que invierte su propio dinero y exige un modelo de negocio con sentido común.