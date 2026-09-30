NBA Europe: el Real Madrid, el Barça, el PSG, el Bayern y el AC Milan se acercan al proyecto

La NBA Europe empieza a tomar forma. Según The Athletic, la gran liga está cada vez más cerca de llegar a acuerdos con varios grandes clubes de fútbol europeos para convertirlos en los pilares de su futura competición.

Presente en Copenhague para la asamblea general de los European Football Clubs, Mark Tatum fue visto conversando con directivos del PSG, el Real Madrid, el FC Barcelona, el Bayern Munich y el AC Milan. Todos ellos ya han manifestado su interés en el proyecto, aunque París y Milán tienen la particularidad de no contar actualmente con un equipo de baloncesto en la máxima categoría.

El Real Madrid espera a la NBA

“Evidentemente, no lo invitarían aquí si las cosas con los clubes de fútbol no fueran en la buena dirección“, comentó a The Athletic un directivo de uno de los clubes interesados.Ante los dirigentes del fútbol europeo, Mark Tatum insistió especialmente en el potencial económico todavía inexplorado del baloncesto en el continente.

“Hemos aprendido tanto del fútbol europeo a lo largo de los años“, explica la mano derecha de Adam Silver. “Creamos un torneo dentro de la temporada, la NBA Cup. Eso vino directamente del fútbol y del deporte europeo. Nos dijimos: ¿por qué no podríamos hacer lo mismo?“

Y ahora la NBA quiere aplicar el método en sentido inverso. “Lo que intentamos hacer con nuestra liga europea es replicar algunas de las grandes lecciones de lo que ustedes han construido aquí”, prosigue Mark Tatum. “El fútbol es claramente el deporte más grande del mundo y el fútbol europeo es una de las mayores potencias comerciales del planeta“.

Un discurso que encuentra un eco particular en el Real Madrid. Desde hace años, Florentino Pérez sueña con un acercamiento a la NBA. Ya en 2006 consideraba que había que estudiar la posibilidad de que el club pudiera “unirse a una zona europea de la NBA”. Veinte años después, el discurso apenas ha cambiado. Esta semana, Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto del Real, se mostró especialmente entusiasta en Real Madrid TV. “Estamos deseando que la NBA llegue a Europa. La NBA es la primera liga del mundo y haría que el baloncesto europeo diera un salto: económicamente, mediáticamente, en términos de visibilidad…“

🚨 UPDATE: The biggest football clubs including Real Madrid, PSG, FC Barcelona, Bayern Munich, AC Milan are working with the NBA to create a new basketball league ‘NBA Europe’. @TheAthletic pic.twitter.com/Rsc7jwz5aW — Madrid Zone (@theMadridZone) September 30, 2026

Antes de recurrir a una comparación particularmente gráfica: “Es como si te preguntaran qué opinas de que te presten una Ferrari para el fin de semana. Te parece fantástico porque es el mejor coche del mundo. La NBA en Europa sería extremadamente importante para todos los clubes. Cuanto antes, mejor”.

Y el directivo madridista ya advierte: “Si la NBA llega, el primer anillo tiene que ser para el Real Madrid“.

Se esperan inversiones importantes

Pero la NBA quiere que los futuros participantes inviertan de forma masiva, especialmente en infraestructuras. “La inversión que buscamos generar con esta liga en Europa debe permitir más inversión en el desarrollo del baloncesto, de los jugadores, de las academias y de las infraestructuras”, detalla Mark Tatum. “Buscamos ese compromiso de invertir en los programas de formación, en los pabellones y en el desarrollo del baloncesto en todo el continente“.

La NBA sigue trabajando en una competición de 16 equipos, con 12 miembros permanentes y cuatro plazas de acceso deportivo. París, Lyon, Londres, Manchester, Madrid, Barcelona, Múnich, Berlín, Milán, Roma, Atenas e Estambul son los mercados que se mencionan habitualmente.

Queda por saber, sobre todo, si esta NBA Europe se construirá con o sin la Euroliga. La NBA ya ha presentado una propuesta a la competición europea, mientras que Adam Silver sigue queriendo “hacer un frente común”. Los clubes accionistas de la Euroliga deben reunirse precisamente en Italia a principios de octubre para estudiar esta oferta. Con, en la mesa, varios de los actores a los que la NBA ya corteja directamente…