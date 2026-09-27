Se convierte en pesadilla de Unicaja y abre un debate de roles en la plantilla del Real Madrid

El Real Madrid da inicio a la Liga Endesa con una trabajada victoria ante Unicaja (89-87) en el Movistar Arena. El conjunto de Pedro Martínez tuvo que remontar en el último cuarto para poner el 1-0 en la clasificación. En estos primeros compases del equipo madridista se abre un debate de quién va a ser la referencia ofensiva en los momentos decisivos.

Timothé Luwawu-Cabarrot se exhibe en la primera victoria ACB del Real Madrid

El Real Madrid arrancó la Liga Endesa con una ajustada victoria ante Unicaja (89-87) en un encuentro que los blancos tuvieron que remontar en el último cuarto. El conjunto malagueño llegó a dominar por seis puntos en el tramo decisivo, pero el cuadro de Pedro Martínez reaccionó para cerrar su estreno liguero con triunfo en el Movistar Arena.

El gran protagonista fue Timothé Luwawu-Cabarrot, decisivo en los minutos finales. El francés terminó con 14 puntos y anotó 8 en el último cuarto, incluyendo un triple a 40 segundos del final que resultó determinante para decantar el partido. Su actuación ofensiva permitió al Madrid culminar la remontada en un partido en el que Maledon (17 puntos) y Campazzo (15) también tuvieron un peso importante.

Timothé Luwawu-Cabarrot como principal referencia del Real Madrid

Los primeros partidos de Luwawu-Cabarrot con el Real Madrid empiezan a plantear un interesante debate sobre el reparto de roles dentro del nuevo proyecto de Pedro Martínez. El francés ya dejó buenas sensaciones en pretemporada, como en el amistoso contra La Laguna Tenerife, donde firmó 26 puntos, 3 rebotes y 27 de valoración, y ha vuelto a ser determinante en el estreno liguero frente al Unicaja. Además, su llegada se produce en una posición con diferentes perfiles y funciones, ya que comparte el puesto de alero con Alberto Abalde, Gabriele Procida y Gabriel Deck, lo que abre también la cuestión de cómo distribuirá Pedro Martínez los minutos y responsabilidades entre ellos.

Más allá de las cifras, su capacidad para asumir tiros, generar ventajas y aparecer en los momentos decisivos le está otorgando un protagonismo ofensivo que quizá inicialmente no estaba reservado para él. Su impacto invita así a preguntarse si el francés puede acabar siendo la principal referencia ofensiva del Real Madrid, por delante de otros referentes del equipo como Tavares, Campazzo o Maledon. En el puesto de alero, además, su perfil más orientado a la generación y a la anotación puede diferenciarle de otros jugadores de la rotación y convertirle en una pieza especialmente importante en los momentos de mayor exigencia.