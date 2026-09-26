¿Relajación? El Real Madrid Baloncesto encara un partido complejo post derrota

El Real Madrid Baloncesto sucumbió ante un Dubai BC que pocos días antes había quedado eliminado a manos madridistas. El encuentro estuvo reñido y no pareció que la confianza fuera un factor importante para la derrota. Sin embargo, la Liga Endesa ACB le pone frente a un partido trampa.

El Real Madrid Baloncesto vuelve a encontrarse con uno de los equipos de pretemporada

El partido de pretemporada frente a Unicaja de Málaga fue un antes y un después para el Real Madrid Baloncesto. El encuentro estaba señalado en el calendario porque Txus Vidorreta plantea un juego que poco o nada beneficia a la filosofía de Pedro Martínez. Los blancos supieron imponer su ritmo a los malagueños y fue un golpe sobre la mesa. Ahora, la Liga Endesa ACB dictará si el abultado resultado fue un espejismo o no.

Los de Pedro Martínez llegan al encuentro de Liga Endesa ACB con el recuerdo de haber vencido a los malagueños por 74 a 113. Sin embargo, por contra vienen de caer frente a Dubai BC. En este sentido, habrá que ver cuál es el ánimo con el que la plantilla del Real Madrid Baloncesto. La revancha por el palo europeo contrastará con la posible relajación derivada del duelo de pretemporada. Eso sí, Los cajistas no dejan de ser estilísticamente un combinado incómodo para el juego blanco.

Unicaja de Málaga y su planteamiento para el duelo de Liga Endesa ACB

Está por ver cómo acaba desarrollando Txus Vidorreta su juego en Unicaja de Málaga. Por el momento las muestras de lo que quiere implantar en el cuadro cajista son pocas. Sin embargo, cualquier aficionado a la Liga Endesa ACB sabe su predilección por los sistemas largos de indirectos para tiradores o su predilección por resolver en últimos segundos sobre pick and roll. En general, un entrenador que quiere ralentizar el juego, la némesis del Real Madrid Baloncesto.

⏳ 48 horas para nuestro estreno en la @ACBCOM. pic.twitter.com/PkJFNnrwk4 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 25, 2026

Pedro Martínez ya demostró en pretemporada ser capaz de imponerles el ritmo. Sin embargo, Unicaja de Málaga ha tenido trabajo de por medio para crecer y, además, un posible factor relajación podría jugarles a favor. El Real Madrid Baloncesto buscará resarcirse de la jornada intersemanal y volver a hacer sufrir a Txus Vidorreta con un estilo antinatura para ellos.