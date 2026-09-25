¿Y si no fue obra de Pedro Martínez? La polémica jugada final del Real Madrid

El Real Madrid Baloncesto comenzó su andadura oficial esta temporada alzando el título de la Supercopa Euroliga. Los blancos tumbaron a Dubai BC y Olympiacos. Sin embargo, en el primer embite europeo cayeron justamente contra los dubaitíes. El encuentro tuvo de todo, pero muchas de las miradas al terminar fuero a parar a Pedro Martínez y Andrés Feliz.

La jugada polémica del Real Madrid Baloncesto

El partido entre Dubai BC y Real Madrid Baloncesto estuvo marcado por la igualdad. Los de Emiratos acabaron llevándose la victoria por tan solo un punto. Una última buena defensa de los de Pedro Martínez les permitió, incluso, ganarse el derecho a tener tiro para ganar. Andrés Feliz erró y muchos pusieron los puntos sobre las íes en la jugada diseñada.

No acierta Andrés Feliz.

Cae el Real Madrid en Dubai.



Los de Pedro Martínez se estrenan con derrota en la primera jornada de la @EuroLeague. (78-77)#EuroLeague pic.twitter.com/qiCNIZzr9K — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 24, 2026

Pedro Martínez tuvo la posibilidad de diseñar una última jugada con 8 segundos en el crono. El técnico del Real Madrid Baloncesto confeccionó un sistema de indirectos para una recepción de Andrés Feliz que, aparentemente, jugaría un pick and roll central posterior con Tavares. El dominicano acabó iniciando una penetración con un desenlace poco fructífero y muchas fueron las críticas recibidas.

¿Pauta de Pedro Martínez o decisión de Andrés Feliz?

La jugada, con indirecto más directo, finalmente, no tuvo pick and roll. Uno de los detalles clave para entender lo que sucedió es que Andrés Feliz, al ver que Dubai BC cambiaba en la pantalla y él se quedaba con un grande, mandó irse a al caboverdiano. El missmatch estaba ya producido y el Tigre de Guachipita prefirió atacar en uno contra uno a su nuevo par.

🎙️ Pedro Martínez: “No tuvimos el control en los últimos minutos”.https://t.co/6siHc4o0kO — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 24, 2026

Una de las dudas en el Real Madrid Baloncesto es si esta decisión fue pauta del entrenador o elección del jugador. Por un lado, cabe la posibilidad de que Pedro Martinez colocara un pick and roll sobre Andrés Feliz para atacar en uno contra uno una previsible defensa de cambios. En ese caso, el dominicano habría leído con avidez, ya que el missmatch ya se había producido.

También cabe la posibilidad de que el técnico del Real Madrid Baloncesto hubiera preferido que se colocara el bloqueo directo. Tras el pick and roll, Andrés Feliz podría haber encontrado su punto, pero también existe la posibilidad de que el balón no fuera únicamente propiedad del de Santo Domingo y que, derivado de ese bloqueo directo, hubiera habido juego colectivo y hubiera llegado a otra pieza.