Baba Miller suma 7 rebotes y 2 tapones en el derbi que los Lakers ganan sin Doncic; Aday Mara cae en Dallas

Baba Miller firma 4 puntos, 7 rebotes y 2 tapones en el 87-103 de los Lakers sin Doncic, de baja por la espalda. Aday Mara suma 6 puntos en la primera derrota de los Thunder.

Baba Miller jugó 17 minutos y firmó 4 puntos, 7 rebotes y 2 tapones en la derrota de Los Angeles Clippers ante unos Lakers que ganaron 87-103 sin Luka Doncic, baja por rigidez en la espalda. En Dallas, Aday Mara aportó 6 puntos y 2 tapones en la primera derrota de la temporada de los Oklahoma City Thunder (120-96).

Doncic descansa por precaución y los Lakers ganan igual

El esloveno, máximo anotador de la NBA con 36,0 puntos por partido, se quedó fuera del segundo encuentro en dos noches de los Los Angeles Lakers. La víspera había anotado 41 puntos en la derrota por 136-129 ante los Portland Trail Blazers. Ziaire Williams, alero titular, también se quedó fuera por molestias en el pie izquierdo.

“Los dos se han levantado hoy con algo de molestias y rigidez. Bueno, rigidez y molestias: rigidez Luka, molestias Ziaire”, explicó JJ Redick antes del partido, en declaraciones recogidas por BasketNews y traducidas por Solobasket. El entrenador añadió: “Tenemos un tramo de partidos duro, sin mucho tiempo entre uno y otro. Simplemente, siendo excesivamente prudentes”.

Sin su estrella, los Lakers tuvieron seis jugadores con dobles dígitos, según el boxscore de la NBA. Quentin Grimes lideró con 23 puntos (9 de 11 en tiros libres) y 4 robos, Collin Sexton sumó 21 desde el banquillo, su mejor marca de la temporada, con 4 triples, Austin Reaves anotó 16 y Matisse Thybulle, 15. El equipo sube a un balance de 4-1 y suma su segunda victoria ante los Clippers en una semana, tras el 125-117 del viernes.

Baba Miller, 7 rebotes y 2 tapones en 17 minutos

El ala-pívot español, que se había quedado sin jugar en el primer derbi angelino del viernes, salió desde el banquillo en el Intuit Dome a las 3:30 de la madrugada, hora peninsular. Firmó 4 puntos con 2 de 3 en tiros de campo, 7 rebotes (6 defensivos), 1 asistencia, 1 robo y 2 tapones, con un +/- de -9.

Los Clippers, que acumulan tres derrotas seguidas y un balance de 1-3, cometieron 24 pérdidas. El novato Keaton Wagler fue su máximo anotador con 21 puntos, récord personal.

Aday Mara y unos Thunder sin acierto exterior pierden el invicto

En el American Airlines Center, con salto inicial a las 2:30 de la madrugada, hora peninsular, el pívot aragonés jugó 21 minutos desde el banquillo: 6 puntos (2 de 4 en tiros de campo y 2 de 2 en tiros libres), 3 rebotes y 2 tapones, con 4 faltas y 3 pérdidas. Llegaba de firmar su primer doble-doble en la NBA.

Los Thunder, con las bajas de Jalen Williams, Chet Holmgren, Alex Caruso y Cason Wallace, se quedaron en 5 de 32 en triples (15,6%), su peor registro de la temporada, por los 16 de 45 de los Mavericks. Cooper Flagg firmó 26 puntos y 8 asistencias para Dallas (3-2); Ajay Mitchell, con 29, lideró a Oklahoma City (4-1).

En los Mavericks no jugaron los dos españoles de la plantilla. Santi Aldama sigue de baja por su operación de rodilla, según el parte de lesiones de ESPN, a la espera de su debut con Dallas, y Sergio de Larrea figura como duda por una distensión en la rodilla derecha.

Hezonja suma 5 puntos en la victoria de los Cavaliers

Mario Hezonja, exjugador del Real Madrid, aportó 5 puntos (2 de 5 en tiros de campo, 1 de 4 en triples), 3 rebotes y 2 asistencias en 17 minutos en el 121-111 de los Cleveland Cavaliers a los Washington Wizards, que comenzó a medianoche, hora peninsular. Cleveland sube a un balance de 3-1.

Doncic, pendiente del estreno en la NBA Cup

Preguntado por si Doncic y Williams estarán disponibles en San Francisco, Redick se limitó a responder: “Esa es la esperanza”. Los Lakers abren la fase de grupos de la NBA Cup en la pista de los Golden State Warriors el sábado 31 de octubre a las 3:00 de la madrugada, hora peninsular; esa misma noche, a la 1:00, los Clippers de Baba Miller visitan a los Minnesota Timberwolves. Los Thunder de Aday Mara juegan en Houston el domingo 1 de noviembre a la 1:30.