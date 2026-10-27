Aday Mara firma su primer doble-doble en la NBA y Hugo González despierta en Boston

Aday Mara logra su primer doble-doble en la NBA (11 puntos y 10 rebotes) con los Thunder, Hugo González anota 13 con los Celtics y De Larrea se lesiona la rodilla.

Aday Mara firmó en la madrugada del lunes al martes su primer doble-doble en la NBA, con 11 puntos y 10 rebotes en la victoria de los Oklahoma City Thunder ante los Phoenix Suns (125-114). En la misma noche, Hugo González anotó sus primeros puntos de la temporada en la paliza de los Celtics a los Bulls (134-99) y Sergio de Larrea se retiró lesionado de la rodilla derecha en Miami.

Aday Mara se adelanta a Pau Gasol con su primer doble-doble

El pívot aragonés salió desde el banquillo en el Paycom Center, en un partido que empezó a la 1:00 horas de la madrugada, hora peninsular. Según el acta oficial de la NBA, Mara jugó 19 minutos y 49 segundos con 11 puntos, 10 rebotes (tres de ellos ofensivos), 2 asistencias y 2 tapones, con 4 de 6 en tiros de campo, 3 de 4 en tiros libres y un +13 en pista. También sumó 4 pérdidas y terminó con 5 faltas personales.

Según Mundo Deportivo, el doble-doble llega en su cuarto partido en la liga, antes que el de Pau Gasol, que alcanzó los dobles dígitos en puntos y rebotes en su sexto encuentro con los Memphis Grizzlies en 2001, ante los Lakers.

La victoria fue un alivio para los Thunder, que según Marca perdieron el domingo a Jalen Williams por una grave lesión en el tobillo izquierdo ante los Clippers y lo tendrán varios meses de baja. Ante Phoenix tampoco estuvo Chet Holmgren, según Mundo Deportivo. Ajay Mitchell, con 30 puntos, y Shai Gilgeous-Alexander, con 26, fueron los máximos anotadores del equipo.

Hugo González estrena su cuenta con 13 puntos y un +34

En el TD Garden (00:30 horas en España), Hugo González firmó 13 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón en 23 minutos y 39 segundos, con 4 de 6 en tiros de campo, 1 de 3 en triples y 4 de 6 en tiros libres, según la NBA. Su +34 fue el segundo mejor de los Celtics, tras el +36 de Sam Hauser, como destaca Mundo Deportivo. El exjugador del Real Madrid venía de jugar 10 y 7 minutos sin anotar ante Pistons y Knicks. Payton Pritchard lideró a Boston con 28 puntos desde el banquillo y Jayson Tatum añadió 23.

De Larrea se retira con una distensión en la rodilla derecha

La mala noticia llegó en el Kaseya Center, donde los Mavericks ganaron a los Heat (109-113). Sergio de Larrea, que unos días antes había firmado 21 puntos ante los Spurs, solo estuvo 5 minutos y 40 segundos en pista, con un rebote y sin puntos. Según Marca, el base cayó tras un choque con Tim Hardaway Jr. a los dos minutos del segundo cuarto; en el descanso, Dallas informó de una distensión en la rodilla derecha.

Según Eurohoops, el exjugador de Valencia Basket será evaluado de nuevo este martes por la mañana. Santi Aldama figuró como baja en el acta oficial; el mismo medio indica que se recupera de una operación de rodilla. Cooper Flagg sumó 29 puntos y 11 asistencias; el triple-doble de Giannis Antetokounmpo (29 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias) no evitó el 0-4 de los Heat.

Hezonja suma minutos en la primera derrota de los Wolves

Mario Hezonja, que hace unos días sumó 10 puntos ante los Sixers, aportó 3 puntos (un triple), 3 rebotes y 1 asistencia en 14 minutos y 51 segundos en la victoria de los Cavaliers ante los Timberwolves por 127-125 tras prórroga, la primera derrota de Minnesota esta temporada. Anthony Edwards anotó 47 puntos y Donovan Mitchell lideró a Cleveland con 26.

Los Celtics de Hugo González reciben a los Brooklyn Nets en la madrugada del martes al miércoles (00:30 horas del miércoles 28 de octubre); los Cavaliers de Hezonja reciben a los Washington Wizards el jueves 29 de octubre a las 00:00 horas, y los Thunder de Mara visitan a los Mavericks ese mismo jueves 29 a las 2:30 horas, hora peninsular.