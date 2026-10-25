Sergio de Larrea se estrena como anotador en la NBA con 21 puntos ante los Spurs

Sergio de Larrea anotó sus primeros puntos en la NBA, 21, como máximo anotador de los Mavericks en la derrota por 106-122 ante los Spurs de Wembanyama.

Sergio de Larrea firmó sus primeros puntos en la NBA a lo grande: 21 en la derrota de los Dallas Mavericks por 106-122 ante los San Antonio Spurs. El base vallisoletano fue el máximo anotador de su equipo en el partido disputado en el American Airlines Center, que comenzó a las 2:00 horas de la madrugada del domingo 25 de octubre, hora peninsular.

Según el acta oficial de la NBA, De Larrea jugó 33:02 minutos desde el banquillo y terminó con 9 de 15 en tiros de campo, 3 de 4 en triples, 5 rebotes y 4 asistencias, además de 4 pérdidas y un balance de -5 con él en pista. Solo P.J. Washington estuvo más tiempo en la pista que él en Dallas.

Es un salto enorme respecto a sus dos primeros partidos. En su estreno en Houston, como contó Solobasket en la crónica del debut de De Larrea y Baba Miller, se quedó sin anotar en 6:51 minutos, y en la victoria del viernes en Indiana, recogida en la noche del derbi entre Lakers y Clippers, solo estuvo 56 segundos en pista, también sin puntos.

Sin Flagg ni Irving, minutos para el novato

La oportunidad llegó por las bajas. Dallas jugaba la segunda noche de dos partidos seguidos sin Cooper Flagg, con un esguince en el hombro izquierdo sufrido en Indiana, ni Kyrie Irving, que descansó dentro del plan de gestión de su rodilla. Tampoco estuvieron Dereck Lively II, Caleb Martin, Tarik Biberovic ni Santi Aldama, que sigue inactivo mientras se recupera de su operación de rodilla. Su entrenador, Dusty May, aseguró que el ala-pívot está progresando, según Yardbarker.

El elegido en el puesto 25 del último draft anotó 11 puntos en el segundo cuarto y 13 antes del descanso. En el tercero, con dos triples en transición, lideró junto a Marcus Sasser el parcial que dio la vuelta a una desventaja de 14 puntos, y una bomba suya puso el 85-84 a 2:01 del final del periodo.

Los Spurs reaccionaron en el último cuarto, que ganaron por 30-17, y se llevaron su primera victoria de la temporada. Victor Wembanyama sumó 23 puntos, 7 rebotes y 4 tapones con un +32, Dylan Harper anotó 22, y De’Aaron Fox (19 puntos y 9 asistencias) y Stephon Castle (19 puntos y 8 asistencias) completaron el ataque visitante. En los Mavericks, Daniel Gafford, Washington y Sasser se quedaron en 12 puntos cada uno.

De Larrea: “Hoy fui yo, probablemente”

“Se trata simplemente de estar preparado. Creo que todos estamos conectados. Queremos lo mejor para el equipo”, explicó el base tras el partido, en declaraciones recogidas por Yardbarker y traducidas por Solobasket. “Hoy fui yo, probablemente, pero otros días son otros compañeros, y creo que eso es lo que hace especial a este equipo”, añadió.

También reconoció que le queda margen de mejora en defensa: “Seguro que hay muchas cosas que mejorar. Las rotaciones en defensa, estar preparado”. Y cerró: “Trabajo cada día para este momento. Y creo que lo de hoy fue el resultado de ese trabajo”.

Dusty May se deshizo en elogios. “Creo que estuvo genial”, afirmó el técnico, que destacó que “su defensa está mejorando” y lo definió como “un partido muy, muy bueno de un jugador joven contra una de las mejores parejas exteriores defensivas”, en referencia a Castle y Devin Vassell. “Sin duda se ha ganado cada vez más confianza”, señaló May, que recordó su rendimiento en la liga de verano, la pretemporada y los entrenamientos.

Con esta derrota, los Mavericks se quedan con un balance de 1-2, el mismo que los Spurs. Su próximo partido será en la pista de los Miami Heat, en la madrugada del martes 27 de octubre, a las 0:30 horas, hora peninsular.